Volvo Ocean Race Ajustadísima salida de la bahía de Table "Mapfre", "Brunel", "Vestas" y "DongFeng" con 24 nudos de intensidad de viento, en un pañuelo

Pedro Sardina

Ciudad del Cabo 10/12/2017 14:53h Actualizado: 10/12/2017 14:53h

Con 24 nudos y subiendo, se dio la salida a la tercera etapa de la Volvo Ocean Race, 6.500 millas entre Ciudad del Cabo y Melbourne. No se cumplieron las previsiones que amenazaban con rachas de viento de más de 45 nudos, pero si que la salida no defraudó. para abrir boca, un recorrido de unas 6 millas repartido en tres tramos, dos de ceñida y una popa.

Combativa salida del "Mapfre" al que, por fin, le sonrie la fortuna, entre el "Brunel" y el "Vestas" muy pegados al "pin" y ganando velocidad poco a poco. Más a sotavento y completamente solo navegaba el "DongFeng" alejado de toda complicación de maniobra. Las rachas de viento hacían cambiar al lider provisional de la regata. Así, el "Mapfre" fue liderando la flota durante un buen rato antes de alcanzar el primer barlovento, pero de repente apareció por sotavento el "DongFeng" y se puso a liderar la flota con mucha autoridad, con el "Mapfre" a 100 metros y el "Brunel" detrás. En la primera marca estas fueron las posiciones con el "Vestas", de Chuny Bermúdez en cuarta posición.

Había que hacer una popa y, como casi siempre, el que tomó las de "villa Diego" fue el "Brunel", que decidió irse a buscar las bendiciones de la "Santina" por la izquierda del campo mientras todos los demás seguían en carrusel. En sotavento, ningún cambio en la provisional, con un "DongFeng" muy fuerte con más de cien metros de ventaja sobre el "Mapfre", que abría velas para tener ma´ velocidad e intentar cruzar primero la última puerta antes de navegar por el océano. Al "Brunel" no le salió la jugada y seguía chupando popa del "Mapfre".

Una mejor táctica y el despliegue del la vela de proa "J0" en el último tramo hizo que la ventaja de 26 segundos que el "DongFeng" tenía en sotavento se conviertiera en 5 segundos en el momento de traspasar la última puerta. Así comenzaron la navegación por el océanos, con un "Mapfre" lanzado buscando ser el primero en el cabo de Buena Esperanza y un "DongFeng" algo más conservador. Les quedan 6.500 millas por delante antes de la llegada en Melbourne, donde pararán a descansar sin ninguna posibilidad de sacar el barco del agua a no ser asuman una penalización.

Declaraciones

Juan Vila ("Mapfre"): "Dentro de cuatro días tendremos nuestro primer frente. Con los últimos datos que tenemos parece que será una baja presión bastante activa y podremos tener vientos de unos 45 nudos, así que será un gran temporal sobre todo por el estado del mar. Hay modelos que nos dan previsiones de olas de ocho metros e incluso un poco más. Esquivar a veces te hace recorrer demasiadas millas y todo depende de la vuelta que haya que dar para esquivar toda esa zona de viento fuerte. A veces lo que compensa es meterse en ella sacando un poco el pie del acelerador, pero si no hay que dar mucha vuelta intentaremos esquivarla en la medida que podamos"

Pablo Arrarte ("Mapfre"): "Las 10 o 12 primeras horas serán las más duras de estos días. Tenemos ceñida con mucho viento, posiblemente hasta 35 nudos, y puede haber bastante ola, así que va a ser un comienzo bastante movidito, pero ya hemos pasado por eso y ya hemos entrenado con estas condiciones. Es una ceñida más y habrá que tener algo de cuidado, pero el problema vendrá a partir del miércoles por la noche y hasta el domingo, que es cuando llegará un frente muy fuerte y tendremos entre 40 y 45 nudos. Habrá que ser un poco conservadores para no romper nada. El recorrido costero inicial es un poco menos arriesgado. Como va a haber bastante viento, unos 25 nudos y con rachas de 30, si hacemos un recorrido muy complicado corremos el riesgo de tener una rotura por hacer alguna maniobra un poco precipitada, por lo que es bastante inteligente hacer un recorrido más sencillo. Con la etapa que nos espera, si hacemos un recorrido complicado y rompemos algo nada más empezar sería una chapuza, así que es mejor salir así y prepararnos para lo que viene después. No nos preocupan las nuevas incorporaciones de los demás equipos. Es bueno para nosotros porque tienen equipos menos sólidos que el nuestro. Nosotros estamos muy contentos con toda la tripulación. Lo de Ñeti ha sido una lesión y es algo que no puedes controlar, pero el resto de equipos están cambiando porque muchos de ellos no se encuentran contentos. Por supuesto que son refuerzos, pero es gente que viene ya con menos experiencia y que no han estado en los entrenamientos, por lo que ahí tenemos un poco más de tiempo para seguir apretando nosotros y que ellos tengan que coger todavía el hilo al barco".

Willy Altadill ("Mapfre"): "A Ñeti siempre se le echa de menos, porque además de ser un gran regatista también es un amigo. Se conoce el barco de la proa a la popa y no lo entiendes hasta que tienes que coger su trabajo, que es cuando de verdad te das cuenta de todo lo que sabe. Pero bueno, se ha subido Louis que también es un buen regatista, fuerte y uno de mis mejores amigos, así que poder navegar no sólo con gente buena sino que también son tus amigos en tu vida normal es un lujo. Desde el principio yo iba a ser el segundo capitán del barco, así que desde los entrenamientos en Sanxenxo ya fui intentando aprender de Ñeti todo lo posible. Tenemos ahora un par de transiciones y serán unos cuatro o cinco días hasta que empiece el viento de verdad. Yo sólo he estado una vez en el océano Sur y te tomas todo con mucha más calma; piensas todo dos veces porque puedes perder mucho si haces una maniobra mal o si se rompe algo. Es un océano frío, con mucho viento y de vez en cuando ves algún albatros. La gente cuenta muchas historias sobre el Sur, pero para mí sólo es un sitio en el que navegamos, no hay nada alrededor y es como estar en un desierto de agua".

Támara Echegoyen ("Mapfre"): "Todos estamos ansiosos por empezar a navegar en el océano Sur, en esta etapa tan temida pero a la vez tan deseada por todos los regatistas. En este caso va a ser un poco duro porque ya empezamos con condiciones fuertes de viento y de ceñida, lo que no es tan cómodo como con los vientos portantes. El equipo está preparado para asumir el reto y con muchas ganas de saber qué pasa en el océano Sur. El nivel de este deporte en España es muy alto, no sólo en la vela oceánica, sino que en cualquiera de las competiciones hay muchos regatistas con grandes resultados e inmersos en proyectos muy importantes. Creo que hay que seguir con esa progresión y yo tengo la suerte de que en vela oceánica la mayoría de ellos navegan conmigo en el barco, pero hay más en otros barcos y creo que son una referencia a nivel internacional y sobre todo para los españoles".