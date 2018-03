Volvo Ocean Race Se desiste en la búsqueda del cuerpo de Fisher Seis tripulaciones de la flota afrontan difíciles condiciones de navegación en ruta hacia Cabo de Hornos

VOR

Actualizado: 27/03/2018 19:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

“Estamos devastados y nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de equipo de John”, explicaba esta mañana Richard Brisius, presidente de Volvo Ocean Race. “Esto resulta desgarrador para todos nosotros. Como regatistas y organizadores de la regata, perder un miembro de la tripulación en el mar supone una tragedia que nunca queremos considerar”.

El director de regata, Phil Lawrence, proporcionaba esta tarde información actualizada sobre Team Sun Hung Kai/Scallywag y el resto de la flota:

“Como se puede imaginar, la tripulación de Scallywag está conmocionada, están muy consternados, y ahora nuestros esfuerzos se centran en llevar el barco sano y salvo a Chile. Navegan en condiciones meteorológicas muy adversas, y estamos elaborando una ruta para ellos que les mantenga seguros hasta puerto”.

“Los demás equipos también navegan en condiciones muy difíciles, con vientos de categoría de temporal y aproximándose a Cabo de Hornos. Así que también tienen lo suyo. Ayer les enviamos un breve comunicado sobre lo que había ocurrido y esta mañana les informamos de que lamentablemente no se había podido encontrar a John”.

El veterano Bouwe Bekking, patrón de Team Brunel, líder provisional de la flota rumbo a Cabo de Hornos, expresó sus sentimientos en una declaración que resume las sensaciones de todos los tripulantes de la Volvo Ocean Race:

“Estamos profundamente conmocionados por la pérdida de John Fisher, conocido entre nosotros como ‘Fish’. Nuestros pensamientos están con su familia, y por supuesto con la tripulación de Scallywag. Desde que nos lo comunicaron, no ha habido un sólo momento en que no me despertara pensando en él...”.

Los seis barcos que continúan compitiendo por la etapa 7 se encuentran a 900 millas de Cabo de Hornos, con previsión de que pasen frente al legendario extremo de América del Sur el próximo jueves (horario UTC) para regresar al Atlántico. En el reporte de posición de las 15:00h, Team Brunel aventaja por 42,8 millas a Dongfeng Race Team. El español Mapfre es cuarto, a 52,6 millas del líder.

Team SHK/Scallywag debería llegar a tierra en aproximadamente cuatro días.