«Mapfre» por delante hasta de las borrascas

El sprint final de la segunda etapa de la Volvo Ocean Race - Vuelta al Mundo por Etapas- entre Lisboa y Ciudad del Cabo sigue liderado por el V065 español 'Mapfre', al mando de Xabi Fernández, que durante la jornada ha mantenido a raya a sus tres rivales directos.

La décima sexta jornada se ha cerrado con viento actual del noroeste de 18 a 20 nudos (34 a 38 km/h) empuja a los competidores hacia el este a medias de 21-22 nudos (40 a 42 km/h) de velocidad y en el 'Mapfre' el objetivo clave estás a 250 millas (480 km) al este con la borrasca que asciende desde el sur con vientos del suroeste de 12 a 14 nudos (22 a 26 km/h) que deben llevarle directamente a la meta.

Está claro que la ventaja será para el primero que entre ese flujo y ese es el trabajo que está realizando Joan Vila, el navegante del barco español para impedir sorpresas de sus rivales.

El barco español se mantiene más al sur que ellos, pero tanto 'Brunel' como 'Vestas' y Dongfeng' están apenas a 10 millas (18 km) al norte de él.

La cabeza de la flota está ahora a 150 millas (270 km) al sureste del archipiélago de Tristán de Acunha, navegando en la latitud 38º30' sur con un gran descenso de la temperatura, ahora está a 6-7 ºC, con chubascos y vientos muy racheados.

El 'Brunel' holandés de Bouwe Bekking ha salido esta mañana del llamado 'modo sigiloso' (el barco desaparece de las pantallas de radar de sus rivales) a 30 millas (55 km) detrás del 'Mapfre', la misma desventaja que tenía ayer, pero 10 millas (18 km) más al norte. Ahora es el cuarto en la clasificación, con 'Dongfeng' y 'Vestas' delante.

Noventa millas (165 km) más al norte del líder, el 'Sun Hung Kai' de David Witt y el 'Turn the Tide on Plastic' de Dee Caffari siguen intentando no quedar descolgados del grupo de cabeza, que tienen ya a 100 millas (185 km).

Pablo Arrarte: “Estamos a 30 millas de distancia entre nosotros, nos quedan cinco días y va a ser duro. Hay que pelear, a ver si conseguimos llevarnos la etapa. Estamos en la parte de delante de un frente, entonces a nosotros esta mañana y anoche nos ha tocado con poquito viento y los de detrás han venido con mucho más viento que nosotros. Dongfeng, que quizás era el que estaba más atrás, ha entrado en el juego y ahora estamos Vestas, Dongfeng, Brunel y nosotros.”

Juan Vila: "Nuestro rumbo es bastante directo a Ciudad del Cabo ahora y seguimos haciendo buenas velocidades cabalgando un viento del NO por delante de un frente. Las condiciones en cubierta son bastantes húmedas, como si estuvieses limpiando la cubierta con la máquina de agua a presión, pero estamos disfrutando de este rápido galope hacia la llegada. Ayer, por momentos, navegamos en la niebla, y la mayor parte del día de hoy también, con muy poca visibilidad y cielos nublados. Aunque todavía estamos al Norte de los 40º Sur, cuando se fue la niebla pudimos ver algunos albatros, típicos de los océanos del Sur. La temperatura ha bajado en los últimos días, pero teniendo en cuenta en las latitudes en las que estamos siguen siendo apacibles. Todo bien a bordo del Mapfre, todo el mundo disfrutando de estas increíbles y rápidas condiciones".

Clasificación (12.00 hora española) .1. Mapfre (ESP) Xabi Fernández (ESP) 1.349 m.n.(2.500 km) .2. Vestas (USA/DIN) Charlie Enright (USA) a 26 m.n .3. Dongfeng (CHN) Charles Caudrelier (FRA) a 27 .4. Brunel (HOL) Bouwe Bekking (HOL) a 30 .5. AkzoNobel (HOL) Simeon Tienpont (HOL) a 61 .6. Sun Hung Kai (HKG) David Witt (AUS) a 96 .7. Turn on Plastic(GBR) Dee Caffari (GBR) a 100.