Volvo Ocean Race El «Mapfre» toma la iniciativa Tras una semana empujando al chino «DongFeng» decide tomar la cabeza a menos de 2.000 millas de Melbourne

EFE

El VO65 español 'Mapfre' de Xabi Fernández se ha colocado líder de la tercera etapa de la Volvo Ocean Race -Vuelta al Mundo por Etapas- entre Ciudad del Cabo y Melbourne tras superar esta madrugada al 'Dongfeng' francochino de Charles Caudrelier después de una gran maniobra.

Tras ocho días de persecución implacable y cuando ambos barcos navegaban en rumbo este en el límite de la zona de exclusión de hielos (latitud 46ºSur), el 'Mapfre' trasluchó a las 20:30 (hora española) de ayer al sureste justo cuando el 'Dongfeng' había realizado una maniobra de evasión al noreste.

El barco español, que navegaba a unas 20 millas (38 km) al norte de la línea de exclusión, descendió a solo 3 millas (6 km) de ella para poner rumbo de nuevo al noreste. Esto descolocó al barco de Charles Caudrelier, que estaba 25 millas (48 km) más al norte.

Aunque puso rápidamente rumbo sureste, el 'Dongfeng' no pudo neutralizar la maniobra y a las 02:30 de esta madrugada, navegando ambos en rumbo este-noreste, el barco español se colocaba líder dejando a su rival a 11 millas (20 km) más al norte y superándole en unas 10 millas (18 km) detrás de el al final de esta jornada.

El ' Mapfre' navega ahora más al sur de toda la flota, sobre la latitud 45º25'Sur en busca del flujo del viento del suroeste que debe llevarle hacia la Gran Barrera Australiana cuando está a 600 millas (1.100 km) al suroeste del cabo Leewin, en la costa suroeste de Australia.

"Las últimas 48 horas han sido muy intensas.Hemos tenido una batalla muy buena con el 'Dongfeng'. Los pasamos, nos pasaron de nuevo y ahora estamos nosotros delante; esta pelea no ha acabado", ha señalado Xabi Fernández desde el 'Mapfre'.

El navegante del barco español, Joqan Vila ha explicado que: "Mirando hacia el futuro esperamos tener que realizar algunas trasluchadas más en la tarde y noche de hoy. Después de eso, seremos libres de decidir y establecer nuestro rumbo hacia Melbourne. Actualmente parece que el resto del etapa será razonablemente rápido, con algunos vientos favorables hasta la entrada de Melbourne".

La flota se ha roto en tres grupos. Tras los dos de cabeza, el 'Vestas' de Charlie Enrigth y 'Chuny' Bermúdez de Castro y el 'Brunel' de Bouwe Bekking están a unas 130 millas (240 km) detrás, perseguidos por una zona de altas presiones que ha dejado ya al tercer grupo formado por el 'Sun Hung Kai' de David Witt, el 'Turn The Tide On Plastic' de Dee Caffari y el 'AkzoNobel' de Simeon Tienpont y Álex Pella, que navegan a apenas 10 nudos (18 km/h) a una distancia de 300 a 450 millas (550 a 840 km) en la cola de la flota.

Dee Caffari, patrón del 'Turn the Tide on Plastic' ha comentado al respecto que tienen una alta presión que les persigue y una barrera (el límite de exclusión de hielo) que les obliga a permanecer al norte. "Todo el viento está hacia el sur donde no se nos permite ir. Como resultado corremos el riesgo de ser tragados y llegar mucho más tarde a Melbourne de lo previsto", ha señalado.

"Esperamos que en los próximos días podamos consolidar nuestra posición con los barcos que están detrás de nosotros, retenidos por el aire más ligero a medida que la alta presión los atrapa", escribe Simon Fisher, navegante del 'Vestas'

"Sin embargo, esto también significa que los dos barcos delanteros han ampliado su ventaja sobre nosotros. Todavía tenemos nuestra vista puestas en ellos, pero por ahora tendremos que tener paciencia. Ojalá tengamos otra oportunidad de rebajar las diferencias en el futuro", añade.

Clasificación (14.00 hora española) .1. Mapfre (ESP) Xabi Fernández (ESP) 2.184 m.n .2. Dongfeng (CHN) Charles Caudrelier (FRA) a 10 m.n. .3. Vestas (USA/DIN) Charlie Enright (USA) 108 .4. Brunel (HOL) Bouwe Bekking (HOL) 139 .5. Sun Hung Kai (HKG) David Witt (AUS) 304 .6. Turn Tide on Plastic(GBR) Dee Caffari (GBR)400 .7. AkzoNobel (HOL) Simeon Tienpont (HOL) 469