Vuelta al mundo en solitario Nuevo registro de «Macif» en el Índico desde Ouessant Ha invertido 21 días y 12 horas desde Ouessant hasta cabo Sudoeste en Tasmania. Ahora navega en el océano Pacífico dirección cabo Hornos con una ventaja de 710 millas

Dury Alonso

Vigo (Pontevedra) 26/11/2017 11:35h Actualizado: 26/11/2017 11:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la vuelta al mundo a vela, tanto en solitario como con tripulación, hay una serie de récords validados por la World Sailing Speed Record Council (WSSRC), y otros no oficiales pero que son un referente para los marinos oceánicos.

A las 06:46 horas de hoy domingo (26 de noviembre de 2017), el trimarán “Macif” lleva 21 días y 20:38 horas de vuelta al mundo tras zarpar de Ouessant el pasado 4 de noviembre de este año. En solitario, François Gabart ya ha establecido tres nuevos registros en el Atlantico sur, el récord de 24 horas (851 millas), Ouessant – cabo Buena Esperanza (11 días y 20:10 horas, récord no oficial WSSRC) y Ouessant – cabo Agulhas (11 días y 22:20 horas, récord no oficial WSSRC).

Esperaba alcanzar otros registros en aguas del océano Índico: Ouessant – cabo Leewind, Ouessant – Tasmania y el del océano Índico; los dos primeros tiempos no se consideran récords oficiales por la WSSRC, tan solo el del Índico. Sus tiempos de paso han sido: 19 días y 14:10 horas entre Ouessant (Francia) y cabo Leeuwin (Australia), un día y trece horas más rápido que “Sodebo Ultim”; 21 días y 12 horas desde Ouessant hasta cabo Sudoeste en Tasmania; y de 9 días 13:40 horas entre cabo Agulhas y Tasmania, 1 día y 5:02 horas más lento que el “Sodebo Ultim” (8 días y 12:17:42 horas, 26 de noviembre de 2016).

Sobre que son récords oficiales, y cuales no. Uno puede afirmar que ha establecido un récord en un momento dado, sobre una distancia y en un tiempo; o que ha mejorado uno anterior, y así de manera infinita. Por eso es importante discernir lo que se considera récord oficial y cuáles no. Es un tema que siempre ha creado polémica, de ahí que se crease la World Sailing Speed Record Council (WSSRC) en 1972, entidad que realiza un control de los tiempos de récords durante su ejecución; y que desde 2001 tuviese una secretaría permanente debido a la demanda de solicitud de certificados, los cuales después se publican en una lista de récords oficiales acordados por el consejo de la WSSRC. Aun así, cada uno puedo o no acogerse a los criterios de la WSSRC; como si fuese una conversación circular.

François Gabart ya navega en el océano Pacífico desde las 21:05 UTC de ayer sábado, 25 de noviembre. Entrando una ruta de no retorno, poco a poco se ira alejando de tierra continental alguna; que en el caso de una avería grave tendrá que buscar una solución por sus propios medios. Aunque ya ha demostrado que a bordo cuenta con elementos suficientes para hacer multitud de reparaciones, las ultimas sobre la maquina potabilizadora, o taponar entrada de agua en uno de los brazos de popa del trimarán.

A bordo del “Macif” es como vivir dentro de una batidora, Gabart comenta: “No puedo ocultar el hecho de que estoy cansado, no he dormido mucho en dos o tres días. Con golpes violentos es difícil dormir. Las situaciones más simples pueden volverse muy complicadas, como acostarse o sentarse en un lugar que no se mueva en todas las direcciones. También es complicado comer, las condiciones de vida son difíciles, luchas por todo". A lo que se la ha sumado las duras condiciones de mar cruzada, y olas de tres metros; donde el trimarán de 30 metros de eslora es más difícil de gobernar. Un pantocazo a bordo de un maxi multicasco a más de 25 nudos de velocidad puede producir mucho daño a cualquier tripulante.

El actual récord del Pacífico esta en posesión de Thomas Coville, que el 29 de noviembre de 2016 invirtió 8 días y 18:28:45 horas entre Tasmania y cabo Hornos.