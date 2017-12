Volvo Ocean Race Xabi: «Hay que tener muchos cojones para hacer una Vendée» «La Copa América es un despropósito total sea el barco que sea. Hay que ver como quedará ese barco»

A sus 46 años, el campeón mundial y olímpico español Xabi Fernández tiene la ocasión de hacer historia en la Volvo Ocean Race llevando al 'Mapfre' a la primera victoria española en una vuelta al mundo.

Hoy se da la salida a la tercera etapa de esta edición, entre Ciudad del Cabo y Melbourne, la primera con doble puntuación en la historia de la Volvo. ¿Qué opina?

Mira, las reglas nuevas siempre te preocupan y más en esta etapa, en la que vamos hacia el océano austral y el dilema está entre el compromiso que tienes en lo que puedes apretar y el levantar un poco el pie del acelerador para no romper nada. Estoy bastante tranquilo porque me parece bien que no bajemos de la latitud 50ªSur y nos da seguridad, pero parece que va a haber bastante viento y eso lo complica todo un poco.

Eso de puntuar doble ¿Hará que los barcos vayan aun más al límite para ganar?

Hay que cuidar el barco y, por supuesto que hay que apretar, pero con cuidado de no romper nada como le pasó al 'Dongfeng' en la pasada edición que rompió el mástil. Más que nunca hay que ir a por el podio como sea.

¿Es el Dongfeng el rival a batir en esta edición?

Por supuesto. Ya desde el principio se ha visto que es el que ha llegado más preparado, algo parecido a nosotros, parte del equipo es el mismo de la pasada edición. Quizás nuestro unto fuerte es que cuatro de nosotros hemos hecho ya la vuelta al mundo en este barco, más Pablo (Arrarte) que vuelve, más Joan (Vila) que no hace falta presentarlo y el resto es lo que nos hace un equipo fuerte.

¿Puede haber sorpresas?

La verdad es que hemos hecho dos etapas de las once que hay y sólo ver lo que queda asusta. Lo que pasa es que en la Volvo la preparación es más del 50 por ciento y por eso es tan importante empezar bien y quizás junto a Dongfeng y nosotros también esté el 'Vestas' estadounidense, que tiene una tripulación espectacular.

¿Opina usted que el 'Mapfre', con Joan Vila, y el 'Dogfeng' con Pascal Bidégorry, tienen a dos de los mejores navegantes del mundo y que pueden marcar diferencias?

Por supuesto que contar con dos navegantes como ellos pueden marcar diferencias, pero yo también he navegado con Andrew Cape y Simon Fisher, que también son navegantes en esta edición. Yo creo que al tener hoy en día tanta información hace que los barcos vayamos tan juntos, pero ahí es donde debe notarse esa diferencia.

Es su quinta Volvo Ocean Race, al primera como patrón de un proyecto formado para ganar. ¿Tiene eso una presión añadida?

Tiene algo de presión y también de satisfacción.No hay que olvidar que con el 'Telefónica', en la edición 2011-2012, estuvimos a punto de ganar, pero se nos fue de las manos. Esta vez hemos llegado a la salida sabiendo que hemos hecho una buena preparación y que el barco y el equipo de tierra es muy fiable. Además tener a Joan a bordo me da mucha tranquilidad al igual que toda la tripulación... pero aún falta mucho.

¿Responden las chicas de a bordo?

Totalmente. Sophie Ciszek ya hizo la Volvo en la pasada edición y está muy fuerte y Tamara, que cuando empezó le faltaba millas por todos lados, ha cogido rápidamente su 'rol' y es uno más para ayudar.

Es la edición de la Volvo más larga y dicen que la más dura de su historia. ¿Donde está la clave?

En tener mucho cuidado y no romper nada porque si rompes en una de las tres etapas de doble puntuación es donde puedes perder porque si quedas último no recuperas los puntos en la vida.

¿Qué le parece los cambios de futuro en la Volvo con nuevo barco y cada dos años?

Es de cada dos años me parece una locura y los barcos nuevos otra locura, pero no será así porque no los están construyendo. Ahora empieza a haber un rumor que en 2020 se hará una edición más con los VO65. Yo creo que el 'One Design' no es lo mejor para la vela en general porque muchos sectores, media industria, no pueden participar y eso es injusto. Creo que estos barcos con velas abiertas pueden competir y me preocupa la cantidad de equipos porque hay que hacer barco nuevo en tres años.

¿Eso le preocupa?

Por supuesto. Hay un VO65 en el astillero de Lisboa parado. Con ocho o diez millones de euros hubiese hecho la vuelta al mundo y no ha habido nadie que haya sido capaz de aportar esa cantidad. Pensar ya en un proyecto de futuro es impensable.

¿Que le parece el retorno de la Copa América en la competición en monocasco?

¿Eso con alerones es un monocasco? Ya se sabe lo que es la Copa América: un despropósito total sea el barco que sea. Hay que ver como quedará ese barco porque los neozelandeses han enseñado aún poco. Si fuera igual para todos aún, pero con un diseño abierto va a ser una salvajada de dinero empleado para hacer un proyecto.

Dicen que atraerá a los mejores regatistas del mundo en monocascos...

Eso dicen, pero eso tiene muy poco que ver con lo que era un monocasco antes. Cuando veo ahí ciertos nombres ahí me sorprende y ,como siempre, la salida será vital y seguro que todo será muy espectacular.

¿Cómo se porta a bordo un campeón mundial, olímpico y ganador de la Copa América como Blair Tuke?

Lo conozco ya de la clase olímpica 49er. y se está manejando muy bien, pero lleva tiempo en el New Zealand y ha llegado con experiencia y se ha acoplado rápidamente al equipo En una semana ya estaba al día y es uno de los que más empuja a bordo. Aporta mucho al equipo.

Ganar la Volvo es un sueño para Ud. ¿Qué otro sueño tiene en la vela?

Me gustan los trimaranes, pero no me atrae la Vendée Globe - Vuelta al Mundo en Solitario- porque no me veo capaz de hacer algo así. Para mi Los Juegos son como competir en MotoGP y la Volvo y la Copa América lo mismo, lo último en tecnología, dinero, etc. La Volvo es competición a tope por equipos y aventura y la Vendée Globe es una aventura de cojones, como ir al Everest, porque das la vuelta al mundo solo. Pero los trimaranes oceánicos me gusta mucho y haría lo que hace Alex Pella, pero primero tengo que aprender francés...

Su familia ha estado diez días con él en Ciudad del Cabo y el (viernes) ya volvieron a casa porque el regatista quiere que el lunes los niños ya vayan a la escuela. ¿Los echa de menos?

Mira, es mejor que vuelvan a casa. Hemos hecho aquí un pequeño safari y ya me centré en los preparativos del barco para la salida y , por supuesto, que uno encuentra a faltar a la familia.