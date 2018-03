El 60% de las empresas familiares prima la reinversión sobre el dividendo Informe del Instituto de Empresa Familiar (IEF) "Factores de Competitividad y Análisis Financiero"

Las empresas familiares españolas se diferencian cada vez más de las que no lo son, según se desprende del informe «Factores de Competitividad y Análisis Financiero en la Empresa Familiar», elaborado por el Instituto de Empresa Familiar (IEF) y su red de cátedras patrocinado pro Banco Santander.

Entre las especificidades destaca, por ejemplo, que el 60% de las empresas familiares prima la reinversión de los beneficios frente al reparto de dividendos, en aras de garantizar ante todo la continuidad del negocio ya que «mientras las empresas no familiares tienen metas exclusivamente de tipo económico, como la rentabilidad o el beneficio, las familiares tienen como meta la supervivencia».

Además, según el mencionado estudio, «las empresas familiares españolas han aprovechado los primeros años de la recuperación económica para reducir endeudamiento, aumentar sus plantillas y mejorar la productividad y la rentabilidad».

El director general del IEF, Juan Corona, resaltó durante la presentación del estudio el «comportamiento ejemplar durante la crisis de las empresas familiares, que han sacrificado rentabilidad por creación de empleo».

Compromiso con el empleo

En este sentido, el informe destaca que «el comportamiento de las empresas familiares durante la crisis puso de manifiesto un mantenimiento del empleo incluso en un entorno de reducción de los ingresos», y señala que en el periodo de 2013 a 2015 la plantilla total de las empresas familiares españolas creció un 5,3%. Además, por tamaño de la empresa en función del número de trabajadores, en todas las categorías el crecimiento de la plantilla durante dicho periodo fue mayor en las empresas familiares que en las no familiares.

En concreto, en las empresas de menos de 25 trabajadores, en las familiares hubo una reducción del número de trabajadores de un 1,71%, por la reducción del 2,3% en las no familiares; mientras que en las de 25 a 49 trabajadores, el empleo en las familiares creció un 9,49% por el 7,06% de las no familiares; en las de 50 a 99, las plantillas de las familiares crecieron un 10,18% por el 6,86% de las no familiares; y en las de 100 trabajadores o más las familiares aumentaron su plantilla en un 10,04%, por el 5,88% de las no familiares.