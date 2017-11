El 70% de los españoles admite ser «poco productivo» en su trabajo, según un estudio Uno de los principales problemas con los que conviven los trabajadores es la dificultad de conciliar vida laboral con la familiar, según la escuela de negocios Level UP

El 70% de los españoles reconoce ser poco productivo en su puesto de trabajo, según el estudio 'La gestión del tiempo en micropymes y pymes' elaborado por la escuela de negocios Level UP. De acuerdo a ese informe, siete de cada diez españoles creen que necesitan mejorar el rendimiento que obtienen de su tiempo en sus puestos de trabajo, mientras que menos de un tercio afirma que su productividad es adecuada en el ámbito laboral.

Además, uno de los principales problemas con los que conviven los trabajadores es la dificultad de conciliar vida laboral con la familiar, aspecto que incide directamente en el insuficiente rendimiento laboral, el factor más relevante en la falta de resultados de las empresas.

Mientras que la óptima productividad es casi inexistente entre los hombres, el 2% de mujeres encuestadas considera tener un rendimiento excelente. Respecto a los cargos que se ocupan en la empresa, los que más suspenden su productividad son los mandos intermedios (12,5%), seguidos de dueños o propietarios (10%). Por su parte, los empleados, aunque son los que menos se avalúan negativamente (3,9%), son los que más consideran que necesitan mejorar en este aspecto (64,4%).

Este rendimiento insuficiente, sería "el origen principal de la falta de resultados" en las pymes, según explica el consejero delegado y fundador de Level UP, Carlos Delgado, que subraya que los autónomos y emprendedores "deben duplicar su productividad" si desean "destacar empresarialmente".

En este sentido, Delgado afirma que es posible duplicar la productividad aplicando un proceso "constante, repetitivo y periódico" de automatización y delegación de tareas, para que otras personas de la compañía puedan "asumir el crecimiento del negocio".

Falta de planificación

El estudio revela que el 90% de las personas que suspenden su productividad no utiliza procedimientos para asignar tiempos a cada labor, y, hasta el 50%, no planifica sus tareas diarias.

Por otra parte, más de la mitad de los encuestados, un 52,19%, desearía dedicar más tiempo a la pareja y a la familia,en detrimento de las horas en el trabajo. La segunda elección es el ocio y el tiempo libre para un 29,5%, y en un tercer puesto se sitúa el deporte, por el que opta el 12,7% de los entrevistados.

El fundador de Level UP considera que para lograr la "correcta conciliación familiar" es necesario saber gestionar el tiempo con los "mecanismos adecuados", y destaca la importancia de conseguirlo para "incrementar la productividad" en el trabajo y de esta manera "aumentar la dedicación" a las demás áreas de la vida personal.

Para Delgado, una buena gestión del tiempo, así como una mejor elección de tareas y una toma de decisiones basada en los objetivos, permitiría "conseguir el éxito empresarial" trabajando seis horas al día, algo que es "compatible, posible y necesario".

"De esta forma, no solo avanzas, sino que tienes tiempo para dedicártelo a ti y a lo que tú quieras, ya que la mayor parte de personas sienten frustración por no destinar tiempo a lo que desean, especialmente a su familia. La idea no es solo aumentar el rendimiento para generar más riqueza, sino alcanzar un estilo de vida más acorde con los propios valores y deseos personales”, remarca Delgado.