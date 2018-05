El ajuste fiscal que pide Bruselas se hará de forma «gradual» y otras noticias económicas del día

ABC

Madrid Actualizado: 24/05/2018 20:33h

1.-Escolano afirma que España solo necesita realizar un ajuste fiscal de forma «gradual». El ministro español de Economía, Román Escolano, dijo hoy que la aprobación de los Presupuestos de 2018 ayer es un «mensaje muy favorable de estabilidad política y económica» y aseguró que España es percibida en la Unión Europea como un «ancla de estabilidad».

2.-Deutsche Bank no convence a sus accionistas con los masivos despidos. Nueva directiva y nueva estrategia, que incluye 7.000 despidos que llegarán a 10.000 en los próximos tres años, pero los cambios no han convencido a los accionistas reunidos en Frankfurt y sus acciones cayeron en bolsa debido a la decepción más de 10 euros, hasta un 6%. «Los actuales resultados no nos dejan elección», justificó ante los 4.100 accionistas el nuevo presidente de la entidad, Christian Sewing

3.-La CNMC interpone un recurso contra la regulación de las licencias VTC aprobada a finales de 2017. El organismo presidido por José María Marín Quemada cumple con su advertencia del pasado mes de febrero al Ejecutivo y recurre los requisitos impuestos a Uber o Cabify para su operativa con las licencias vehículos de alquiler con conductor (VTC)

4.-Llenar el depósito de un vehículo es ahora cuatro euros más caro que a comienzos de año. Los precios medios de la gasolina y del gasóleo han vuelto a subir esta semana en España, según el boletín petrolero de la UE. Acumulan así nueve semanas al alza arrastrados por el encarecimiento del petróleo y registran máximos desde julio de 2015.

5.-El salario medio español, cada vez más lejos del europeo. En un año el salario bruto medio español solo ha crecido de los 1.636 euros a los 1.639, un 0,2% más, según publica Adecco. A pesar de esta ligera subida, la brecha salarial entre España y la media de los 28 países de la Unión Europea es cada vez mayor. En concreto, la media de los salarios brutos en Europa es de 2.000 euros, cuando hace un año era de 1.934, por lo que ha crecido un 3,3%. Por tanto, la diferencia entre Europa y España ha crecido del 15,4% al 18%; es decir, ha aumentado un 2,6% en un año.