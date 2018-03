La ayuda fiscal para los mayores será similar a la deducción para madres trabajadoras La medida beneficiaría a todas las personas mayores a modo de una «prima fiscal por edad» independientemente de que paguen o no IRPF

02/03/2018 12:27h Actualizado: 02/03/2018 13:59h

El Ministerio de Hacienda quiere aprobar para las personas mayores, sean o no jubilados, una ayuda fiscal similar a la que existe actualmente para las familias numerosas y que se articula como un impuesto negativo, según confirmaron a Europa Press fuentes del Gobierno. De esta forma, la medida beneficiaría a todas las personas mayores a modo de una "prima fiscal por edad" independientemente de que paguen o no IRPF y más allá de que estén o no jubilados. Este cheque se entregaría a todos los ciudadanos que, en principio, superen los 80 años, aunque la edad aún está por determinar, según las mismas fuentes.

La reforma fiscal de 2015 introdujo un impuesto negativo para familias numerosas o a cargo de dependientes, de tal manera que perciben 100 euros mensuales o bien 1.200 euros anuales al hacer la declaración de la Renta. Esta es la misma cantidad que pueden solicitar las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, que perciben una ayuda fiscal por la misma cuantía y que también se puede cobrar mes a mes o como deducción en la declaración.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Ciudadanos para apoyar los Presupuestos de 2018 incluía una rebaja del IRPF y contemplaba también una "prima fiscal" para los contribuyentes de más edad, medida que no llegó a especificarse.

Montoro anunció el pasado martes que el Gobierno trabaja para incluir en los Presupuestos de 2018 una deducción en cuota en el IRPF para reconocer los "costes inherentes" cuando las personas alcanzan una edad "muy avanzada", como los referidos a la discapacidad. Montoro explicó que la "idea" del Ejecutivo es aprobar una deducción en el IRPF para reconocer que cuando una persona alcanza una edad "muy avanzada" hay unos "costes inherentes". "Esa es la idea que también llevaremos próximamente a la ley del IRPF", precisó.