Bonmikids, el filón del alquiler de trajes de bautizo y comunión



En uno de los viajes a Estados Unidos a Cristina Oficialdegui le llamó poderosamente la atención la cantidad de de mercados de segunda mano, negocios de alquiler, aprovechamiento de ropa usada y reciclaje. Entonces se dio cuenta de que en España el éxito de la ropa usada no había llegado y que enfocaría en ese camino sus primeros pasos en solitario en el mundo de la empresa. Fue así como en marzo de 2017 nació Bonmikids, una firma de alquiler de vestidos y trajes de comunión y ceremonia (arras, bautizo…) para niño y niña, así como de complementos (coronitas, canotiers, fajines, corbatas…).

«La idea es que el cliente pueda alquilar el “look total” por un precio razonable: vestidos de primera comunión 50 euros, vestidos de arras por 25 euros y coronitas, 15 euros», asegura esta emprendedora. Siete personas trabajan en la firma, que tiene su showroom en Madrid, desde donde surte a toda España.

Oficialdegui trabajó varios años en una firma de ropa infantil hasta que decidió caminar en solitario. «Vi en mis viajes fuera de España que muchos países estaban más avanzados que nosotros en ese ámbito. Fue una idea que ya no me pude quitar de la cabeza: todos hablamos de un mundo más sostenible, de reciclaje, de reutilización de las cosas… pero, sin embargo, cuando pensábamos en reutilizar o alquilar lo primero que te viene a la cabeza era ropa vieja», asegura esta empresaria.

Por 50 euros...

Afirma que pensó en ofrecer algo que hasta la fecha no existía. «En lugar de comprar el vestido o el traje, lo podías alquilar», dice. Entonces centró el tiro y analizó los elevados desembolsos que realizan los padres en bautizos y comuniones. «De esta forma daba un nuevo servicio: vestidos y trajes muy cuidados, con estilo, de tendencia, con calidad, pero que se puedan alquilar en lugar de tener que comprarlos. Quería romper con esa idea de que si alquilas ropa seguro que esta pasada de moda o muy vieja». ¿Qué sentido tiene comprar un vestido que va a usar una niña unas horas para luego guardarlo en el armario?, se pregunta. Explica que al ser las familias españolas cada vez más pequeñas lo más probable es que ese vestido se quede colgado en el armario y no se vuelva a usar. «De esta forma no gastamos el dinero innecesariamente y es un gran alivio para los padres y abuelos que por 50 euros puedan alquilar el vestido a sus hijos», señala.

Su forma de trabajar es sencilla: todo se hace online. El vestido se envía a probar a casa o dan la opción al cliente de ir al showroom en Madrid. Una vez probado y elegido el modelo y talla se hace la reserva definitiva. Ellos se encargan de la entrega y recogida para el día de la primera comunión o boda. Todas sus prendas están diseñadas por ellos en España. (www.bonmikids.com)