Una cartera virtual para las tarjetas de fidelización La app Yudonpay permite agrupar y racionalizar este tipo de productos

BELÉN RODRIGO

MADRID Actualizado: 10/04/2018 02:59h

La idea rondaba en la cabeza de Javier Adroher Biosca desde hace muchos años. «Acumulaba tarjetas de fidelización y acababan en la mesilla de noche, con los puntos caducados», recuerda el ahora presidente ejecutivo y cofundador de Yudonpay. ¿Por qué no tener una aplicación capaz de recopilar todas tus tarjetas? «Tenía la idea pero hasta no encontrar a las personas adecuadas no la pude desarrollar», reconoce.

Para poner Yudonpay en marcha fue decisivo conocer a Adeyemi Ajao, cofundador de empresas tecnológicas como Tuenti o Cabify. «Le pedí consejo y yo tengo mucha experiencia empresarial, además me he rodeado bien», afirma. En su consejo asesor están también David Zafra (co-fundador Hesperia Group), Ana García Fau (consejera no ejecutiva entre otras de Gestamp, Eutelsat, Globalvia, DLA Piper, Juan María Aguirre (CEO de Quantica Asesores y consejero no ejecutivo de Sacyr y Merlin properties) y Pedro Moneo (CEO y fundador de la tecnológica Opinno).

Gracias a la ley de protección de datos toda la información relativa a los puntos de la tarjetas de fidelización son del usuario. «Pedimos autorización a los usuarios y no a las empresas. Les mostramos sus puntos acumulados, sus beneficios y todo lo que pueden conseguir», explica Javier. Y lo más importante, «se trata de una aplicación gratuita muy sencilla de utilizar». Cuenta además con una opción premium, que tampoco es de pago, que permite darte de alta en nuevos programas sin necesidad de tener que rellenar los datos. «Nos autorizan para facilitar esa información», añade.

Salto americano

Esta nueva aplicación empezó a estar operativa en España a finales de septiembre del año pasado. Poco después llegó a Argentina, China, Perú, Colombia y posteriormente México. «El próximo paso es EE.UU, lo estamos preparando bien, para llegar al año que viene», avanza el responsable de la app. Ya se han realizado 125.000 descargas de Yudonpay y tienen 80.000 usuarios. «Nuestras perspectivas para el 2018 es alcanzar el medio millón de descargas, siendo España el 60% de las mismas», añade. Este mercado, a nivel global, se estima genera 165.000 millones de dólares al año. En Estados Unidos cada año caducan puntos por valor de 100 mil millones de dólares.

Este tarjetero virtual facilita la vida al usuario y ayuda a las empresas a que sus programas de fidelización sean más eficaces y más rentables. «Para las empresas somos un canal publicitario más con un conocimiento estadístico del usuario muy bueno», explica Javier Adroher. Además esperan tener disponible la opción de compra y venta de puntos. Su público objetivo, todo aquel que cuente con alguna tarjeta de fidelización y un smartphone. Es decir, «18 millones en España y 550 millones en otros mercados». Yudonpay te da acceso a nivel mundial a más de 500 clubes de fidelización globales. En España ya está disponible en más de 200 clubes que puedes agregar como Iberia Plus, American Express, Repsol Más o NH Hoteles.