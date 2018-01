Dos décimas por encima que la media, según la Airef Cataluña creció un 3,3% en 2017, aunque redujo su avance tras el 1-O La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cree que las comunidades que más repuntaron en 2017 fueron Baleares, Murcia (3,7%), Comunidad Valenciana (3,6%) y Canarias (3,5%)

Javier Tahiri

@javiertahiri Seguir MADRID 31/01/2018 14:44h Actualizado: 31/01/2018 14:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La aplicación del artículo 155 frenó la caída de la economía catalana

El impacto del «procés» sobre la economía finalmente se redujo y si bien restó tracción al PIB catalán, este acabó creciendo más que la media de España en 2017. Son algunas de las conclusiones que deparan las últimas estimaciones de crecimiento trimestral por comunidades que ha publicado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y que recogen que nueve comunidades crecieron por encima del 3,1% en el que cerró España en 2017. Las regiones mediterráneas, Canarias y Madrid fueron los motores del crecimiento nacional: Baleares y Murcia repuntaron un 3,7% en 2017, Comunidad Valenciana avanzó un 3,6%, Canarias un 3,5%, Navarra y Aragón un 3,4%, Madrid y Cataluña un 3,3% y La Rioja, un 3,2%.

El turismo, el año récord de exportaciones y el despertar de la construcción pueden explicar este reparto del crecimiento en estas regiones. Según los datos de la Airef, en 2017 no hubo «sorpasso» del PIB de Madrid sobre Cataluña, pese a que la primera creció un 0,8% en el cuarto trimestre y la segunda, un 0,7%, como la media de España. En el conjunto del año mientras Madrid creció un 3,26% en 2017, Cataluña lo hizo un 3,29% según los datos del organismo, así que esta última seguiría siendo la comunidad con mayor PIB de España. Como fuere, estas cifras son previsiones y hasta que el INE no publique los datos regionalizados no se confirmarán.

Impacto en 2018

Lo cierto es que el efecto del desafío soberanista se acotó finalmente ante la aplicación del 155, aunque se aprecia cierto bajón en la velocidad de la actividad catalana: mientras en el segundo trimestre creció un 1%, en el tercero bajó al 0,8% y al 0,7% en el cuarto, según la Airef. Es decir, sin el efecto del «procés» probablemente hubiera crecido más.

Realmente tanto Banco de España como la propia Autoridad Fiscal, al calcular el impacto en el PIB que podría tener el desafío independentista, avisaron de que pasaría factura en 2018 y 2019 más que en 2017. Como fuere, de momento las consecuencias sobre la actividad parecen limitadas.

Desaceleración en el Cantábrico

En comparación, las comunidades de interior y la cornisa cantábrica no tuvieron un comportamiento tan positivo. Extremadura fue la región que menos creció en 2017 según la Airef, con un incremento del PIB del 2,1%, seguida de Castilla y León, con un 2,2%, Asturias (2,7%), País Vasco , Galicia y Castilla-La Mancha (un 2,8%). Andalucía y Cantabria crecieron con la media de España, un 3,1%.

En el cuarto trimestre, Baleares (1,1%), Canarias (0,9%), Murcia (0,9%) y Madrid (0,8%) fueron las comunidades que más crecieron en el cuarto trimestre del año. Las que menos, La Rioja (0,3%) y Extremadura (0,5%).