Las claves que definirán la jornada laboral en España en los próximos años

La jornada laboral en España se está transformando. Prueba de ello, son iniciativas como la que se ha anunciado la Junta de Andalucía. En esta comunidad los empleados públicos dispondrán de 35 horas presenciales y 2,5 horas que pueden realizarse desde casa. Conciliación, teletrabajo o derecho a la desconexión, la jornada laboral en España se dirige hacia una nueva realidad, según los expertos del grupo SPEC, compañía especializada en sistemas de control horario y accesos. Así, los avances tecnológicos y las nuevas realidades sociales, marcarán cómo se definirá la nueva jornada laboral en España:

Teletrabajo y conciliación

«La nueva jornada instaurada en Andalucía ha puesto sobre la mesa la necesidad de que tanto entidades públicas como empresas privadas cuenten con sistemas que puedan realizar el seguimiento de las horas trabajadas fuera de la oficina», sostiene Daniel Parés, director general del grupo SPEC. Debido a las 2,5 horas que corresponderán al teletrabajo, han surgido muchas voces que apuntaban a que la Junta no disponía de plataformas eficaces para el control de estas horas. «La realidad es que el teletrabajo se irá imponiendo cada vez más, porque así lo demandan tanto empresarios como trabajadores. Se ha demostrado que trabajar desde casa implica mejorar la conciliación y esto supone aumentar hasta en un 19% la productividad en la compañía», afirma Parés.

Sin embargo, «pese a que existe esta realidad, del trabajo a distancia, hay muchas empresas que no disponen de la tecnología acorde con esta necesidad, y no pueden evaluar de forma eficiente las horas trabajadas desde casa, nuestra app móvil Outside Works es la forma más simple y eficiente de gestionar esas horas de teletrabajo que deben hacer los empleados públicos en Andalucía».

Movilidad

Otro de los nuevos retos a los que se enfrentan los departamentos de Recursos Humanos y que trazarán el futuro de la jornada laboral, es la movilidad. «Las compañías no pueden permitirse a trabajadores 'encerrados». Muchos de los proyectos deben ejecutarse a distancia y para ello, el empleado necesita las herramientas enfocadas a esta movilidad». Un estudio recientemente publicado de IDC y Telefónica sostiene que en 2020 habrá 14 millones de trabajadores «móviles» en España. Las empresas están reconociendo los beneficios de disponer de empleados «móviles»-. El 69% de las compañías encuestadas ya han implementado, están desarrollando o han empezado a definir una estrategia de movilidad.

Derecho a la desconexión

En este contexto de aplicaciones y plataformas que ayudan e implementan el trabajo, se encuentra la creciente demanda del derecho a la desconexión. En Francia ya está reconocido en el código laboral y en Alemania ha surgido el debate por las peticiones del presidente del comité de empresa de Porsche. «Está claro que en la era de la hiperconexión, en la que estamos permanentemente conectados, la empresa necesita hacer un uso responsable de la tecnología y hacer de sus empleados `smart workers', trabajadores que puedan desconectar y que sepan planificar bien su jornada laboral», apunta Daniel Parés del grupo SPEC.

Parés cree que «la jornada laboral de 40 horas semanales, tal y como la conocemos ahora puede quedar obsoleta más pronto de lo que pensamos. Con el aumento de la eficiencia de las máquinas, el crecimiento de la economía, y el aumento progresivo de la conciliación familiar, no es difícil esperar que las jornadas laborales se vean rebajadas».

