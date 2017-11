Barceló ofrece a NH fusionar sus respectivos negocios La CNMV ha suspendido la cotización del grupo hotelero

NH Hoteles ha confirmado este lunes que ha recibido de su competidora Barceló una muestra de interés "no solicitada, preliminar y no vinculante" para la fusión de sus respectivos negocios. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), NH informa de que "en dicha muestra de interés no solicitada" Barceló propone controlar el 60% de la compañía resultante, así como la mayoría en su órgano de administración.

NH añade que su consejo de administración aprobó recientemente el plan estratégico a tres años de la cadena hotelera "con un proyecto independiente de gran crecimiento que hoy sigue siendo válido".

"Cualquier modificación de dicha decisión o la consideración de cualquier alternativa estratégica será oportunamente comunicada al mercado", según la misma fuente.

Anteriormente, la CNMV había suspendido la cotización de NH Hoteles después de que el diario Expansión haya adelantado que el grupo hotelero Barceló quiere plantear una fusión. En su nota, la CNMV no indica a qué hora volverán a cotizar las acciones de NH, que el viernes cerraron a 5 euros.

Barceló propone quedarse con un 60% del grupo fusionado, lo que representa una prima del 27% sobre el valor medio de las acciones de NH en los últimos tres meses.

En la actualidad, Barceló cuenta con 232 hoteles que suman más de 50.000 habitaciones en 21 países, mientras que NH Hoteles dispone de 389 establecimientos que rozan las 60.000 habitaciones en 31 países.

Desde Barceló han reconocido en varias ocasiones ser partidarios de la concentración de las cadenas españolas porque, pese a su excelencia, no cuentan con tamaño suficiente para competir con las compañías estadounidenses y poder abarcar mercados como Asia o África.