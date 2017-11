Tribuna El control de NH por Barceló, cuestión de precio... o de ¿«sillón»? Barceló ha propuesto un buen negocio a NH. Máxima compatibilidad hay. Y sentido estratégico también. Pero el totum revolutum entre los mandamases de NH complica un acuerdo que no solo depende de un buen precio

María Jesús Pérez

Cierto es que a nadie le amarga un dulce. Y ser presidente -o consejero delegado con poder ejecutivo porque no lo tenga el presidente- de una gran empresa española que, además, cotice en Bolsa, es todo un caramelito para muchos. Llama la atención, de hecho, que, por ejemplo, prácticamente la mitad de los actuales primeros espadas de las compañías del Ibex-35 se aferran al cargo y no quieren ceder el mando a las nuevas generaciones. Para muestra, un botón. Y las cifras están ahí para demostrarlo. La edad media de los presidentes de las compañías del selectivo español es de 62 años. Es más, de los 35 altos cargos de estas empresas, 14 superan la edad de jubilación, pero no se produce una renovación de los puestos. La horquilla de edad va desde los 49 años hasta los 83.

Demostrado queda pues que el apego al poder es el pan nuestro de cada día entre nuestros grandes empresarios. Sea por lo que fuere. Y algo tiene que ver en la respuesta del primer ejecutivo de la cadena NH Hotel Group, Ramón Aragonés Marín, a la propuesta de compra de otra cadena hotelera española: Barceló. Y es que el presidente de la que sería en principio la cadena dominante, Simón Pedro Barceló, no tiene más opción que la concentración si quiere avanzar en el sector, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. De hecho, la compra -dicen muchos, porque no quieren tildarla de fusión como parece que está a priori en las intenciones de Barceló- de NH crearía un gigante hotelero español para competir de igual a igual con los grandes grupos internacionales.

La operación estará latente durante al menos tres meses, el tiempo que le ha «dejado» Barceló no ya a su primer ejecutivo sino a la amplia y complicada «cúpula» del grupo y a su accionariado (dos copresidentes no ejecutivos: José Antonio Castro Sousa, consejero en representación del Grupo Inversor Hesperia;y Alfredo Fernández Agras, consejero en representación del fondo Oceanwood; más el ya nombrado Aragonés Marín).

Una operación que se vislumbra harto complicada porque hay que poner de acuerdo a mucho «líder» que quiere mandar, sea ejecutivo o no, y esté representando o no en el consejo... ¡y con lo que les ha costado lograr la actual organización! Que, por cierto, sigue pendiendo de un hilo. Recuerden que hace ya año y medio se cesó a los cuatro representantes del accionista mayoritario, con casi el 30%, la compañía china HNA en el consejo de administración de la hotelera (Charles Bromwell Mobus, Ling Zhang, Xianyi Mu y Haibo Bai) y el lío que les provocó en el grupo. Y es que la batalla accionarial en NH Hotel Group se remonta, al menos, a mayo de 2015. Ya entonces, el grupo HNA planeó tomar el control de la compañía sin necesidad de lanzar una OPA: reduciendo el número de sillas en el consejo de administración (de 13 a 11) una vez que se formalizó la salida del accionariado de Intensa Sanpaolo. Sin embargo, la operación fue frustrada por los fondos (Hesperia y Oceanwood más otros menores), que compraron el 8,5% del capital que puso a la venta Santander, el banco presidido por Ana Botín. Desde entonces, estos accionistas han ido tomando el mando de la compañía hotelera, relegando a su principal accionistas y dejándole como única opción para recuperar el control del grupo el lanzamiento de una OPA sobre el 100% de NH, una operación que no ocurrirá.

¿De verdad le merece la pena a Barceló meterse en un berenjenal tal? ¿le compensaría? ¿Sería capaz de liderar el nuevo proyecto? ¿Convencería a todos y cada uno de los «líderes»? El caso es que la operación daría lugar al tercer grupo del sector en Europa, solo superado por la francesa AccorHotels y la británica InterContinental Hotels Group. Un nuevo gigante del sector en España que tendría más de 600 establecimientos (232 hoteles en 21 países de Barceló, y 381 de NH) y aglutinaría a las más de 50.000 habitaciones que posee el posible comprador con las casi 60.000 del comprado.

Barceló ha valorado a su competidora en 2.480 millones de euros, ya que ofrece 7,08 euros por cada una de sus acciones. Esta cuantía, muy bien vista en el mercado, representa una prima del 27% respecto a la cotización media de los tres meses anteriores al 30 de octubre, según las estimaciones de la propia hotelera, mucho más saneada y con un plan estratégico claro para seguir creciendo, algo que necesita como agua de mayo. Barceló está más enfocada al segmento vacacional mientras que NH se centra en el urbano. Así que sentido estratégico tiene. Y complementarios lo son, y mucho. Pero en NH quieren más. Mejor precio si puede ser, también. Pero mandar. Y eso, yo, lo siento, no lo veo.