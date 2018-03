El Corte Inglés pide que haya reglas homogéneas para competir con Amazon El presidente Dimas Gimeno denuncia que los grandes operadores que trabajan en un entorno online no están sujetos a horarios comerciales y su fiscalidad no se asemeja a la de las empresa físicas.

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha pedido hoy «reglas homogéneas» que permitan a todos los operadores competir «en igualdad de condiciones» y un marco normativo europeo que corrija las diferencias fiscales entre el comercio y los grandes operadores en línea.

En una conferencia en la Cámara de Comercio de Barcelona, Gimeno ha dicho que tenemos una normativa del siglo XX que no se corresponde con la realidad y los nuevos operadores «tienen muchas ventajas» que a los comercios tradicionales se lo ponen «difícil», pese a que en España estos operadores no llegan a una cuota de mercado del 5%.

Sin embargo, ha asegurado que esto va a cambiar en los próximos tres años porque va a aumentar de forma exponencial el comercio en línea y se va a llegar a cuotas del 10%, todavía lejos del 15% que hay en otros países.

Ha destacado que los grandes operadores que trabajan en un entorno online no están, por ejemplo, sujetos a horarios comerciales y su fiscalidad no se asemeja a la de las empresa físicas.

Ha asegurado que es un tema legal «muy complejo» y que en las administraciones empieza a haber una concienciación de que el problema es grande, pero se ha quejado de que se habla de una cuarta revolución industrial cuando el marco normativo va «muy por detrás».

«Lo que no puede ser es que nosotros paguemos impuestos cuando ellos no los pagan o que no se tenga en cuenta la cantidad de riqueza que generamos en un país», ha dicho, y ha añadido que no sabe si es más fácil regularlos a ellos y que tengan las mismas exigencias fiscales o que ellos puedan tener más libertad, «pero de una manera u otra tenemos que competir en igualdad de condiciones».

Durante su intervención, Dimas Gimeno ha insistido en que la tecnología ha transformado la sociedad y el comercio y que los clientes están cada vez más informados y cada vez son más exigentes.

Por ello, ha apostado por una «competencia equilibrada» que pueda llevar a hacer grandes alianzas con operadores tecnológicos e incluso puedan hacer un mercado -marketplace- europeo que les permita competir con los grandes operadores de comercio online y pasar de «lo local a lo global».

Según ha explicado, El Corte Inglés está centrado en llevar todas sus inversiones a la transformación digital más que en expandirse internacionalmente o en nuevas aperturas, aunque siempre tienen «algún proyecto pendiente».