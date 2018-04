Estudiante y soñador: un socio inesperado para la internacionalización de Parafina Co. Alumnos de 29 países de La Schiller International University eligen a la startup española para elaborar una propuesta de expansión internacional

El modelo educativo estadounidense apuesta por las prácticas reales como uno de los métodos que más eficaces en el esfuerzo didáctico. Una máxima que la Schiller International University (SIU) en Madrid aplica en una iniciativa pionera: una «Escuela para Soñadores» donde los alumnos, procedentes de hasta 29 países diferentes, elaboran propuestas de expansión internacional para una compañía española que invita a soñar. Posteriormente defienden esos planes ante los máximos dirigentes de las compañías.

Tras asesorar a empresas como Yamimoto, Pepephone y One Oak, en esta edición Parafina Co. ha sido la protagonista, una startup española que fabrica gafas de sol utilizando materiales reciclados (www.parafinaco.es). En un vertedero los fundadores de Parafina Co. no veían un problema sino una oportunidad: «En España cada persona produce un kilo de residuos diariamente. ¿Por qué no aprovecharlo?», afirma Alfonso de Luján, cofundador de la firma de gafas en la presentación de su empresa en la «Escuela para Soñadores».

«Parafina destaca por tres razones a la hora de soñar una empresa diferente» afirma el profesor José B. Pinto responsable de esta iniciativa. «Su apuesta por el reciclaje, colaborando con vertederos tanto en España como en el extranjero, su apuesta por la educación donando el 5% de sus ventas a un programa de becas en Paraguay y su apuesta por un entorno laboral radicalmente distinto en el que apetece ir a trabajar», dice.

Gafas de Parafina elaboradas con corcho -ABC

Una apuesta que ha tenido el apoyo del mercado con un espectacular crecimiento en 2017. Ahora la compañía explora nuevos mercados. «Para nosotros es prioritario explorar la entrada en el mercado norte y latinoamericano; así como identificar vías para consolidar nuestro negocio en Japón, Francia, Italia o España», dijo Luján.

La alineación con sus propios objetivos estratégicos hizo que la propuesta de Estados Unidos fuese la preferida de Parafina Co y comenzó su expansión en el estado de California: «Algunas regiones de EE.UU. engloban perfectamente la visión y los valores de la marca. Centralizando la penetración inicial en California y utilizando vías originales de distribución -la venta directa en las playas o aparcamientos de universidades- la proyección financiera del proyecto es enorme», explicaban los componentes del equipo de Estados Unidos.

El equipo que apostó por Suiza se alzó con el segundo puesto. No en vano, es el país que, per cápita, vende más gafas de sol en el mundo. Además «el proceso de elaboración de las gafas de Parafina Co. es particularmente atractiva en un mercado donde la innovación y la sostenibilidad son dos de los atributos más valorados por los consumidores», explica la estudiante Alejandra Villalta.

Modelo de Parafina de eco-silicona elaborada con tres botellas de plástico -ABC

En una de las ediciones más competitivas celebradas hasta ahora, las presentaciones de los equipos que escogieron a Panamá y Corea del Sur fueron también muy bien valoradas. Mientras que la propuesta del país latinoamericano desglosaba la configuración legal y fiscal del mercado y proponía un ambicioso plan de promoción basado en medios sociales, los integrantes del equipo de Corea del Sur presentaban con precisión las claves culturales para cerrar con éxito una negociación en el país asiático.

«Con esta experiencia los alumnos han tenido la oportunidad de vivir en primera persona la realidad emprendedora y aprender a colaborar en un equipo; pero, sobre todo, han adquirido una de las habilidades más buscadas por las empresas a la hora de contratar a recién graduados: la capacidad de presentar y defender tus planes e ideas», afirma el profesor Pinto.

