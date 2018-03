Facebook cae un 7% al cierre de las bolsas europeas, su mayor desplome en cinco años Las acciones de la empresa de Mark Zuckerberg bajan tras el caso «Cambridge Analytica» e influyen en la caída del Wall Street y los principales mercados europeos

ABC

@abc_es Madrid Actualizado: 19/03/2018 18:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Facebook baja hoy en bolsa más un 7%, una caída no vista en cinco años que ha arrastrado a otros valores del sector tecnológico, tras el caso «Cambridge Analytica». Esta consultora manipuló con fines políticos información de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos.

A media sesión, justo en a la hora del cierre de las bolsas europeas, las acciones de la firma radicada en California retrocedían un 7,09 % hasta 172 dólares, su peor descalabro porcentual en un día desde septiembre de 2012, según los analistas, lo que se traduce en una pérdida superior a los 40.000 millones.

Facebook, con una capitalización de mercado superior a 537.000 millones, hizo resentirse a dos de los principales indicadores de Wall Street, el Nasdaq (-2,13 %) y el S&P 500 (-1,46 %), y contagió a otras firmas tecnológicas como Alphabet (-3,40 %), Amazon (-2,14 %), Netflix (-2,28 %) o Twitter (-1,91 %).

Estos resultados han arrastrado a los principales indicadores bursátiles europeos. Así, el Ibex ha cerrado la jornada perdiendo un 0,99% y los 9.700 puntos, mientras Londres ha retrocedido el 1,69%; Fráncfort, el 1,39%; París, el 1,13% y Milán, el 0,98%. El parqué europeo se muestra expectante ante la próxima reunión que tendrá la Reserva Federal el próximo miércoles, la primera de Jerome Powell al frente.

El pasado sábado, los diarios The London Observer y The New York Times revelaron que la consultora británica Cambridge Analytica obtuvo en 2014 datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook en EEUU y los utilizó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

El caso, que ha llevado a legisladores británicos y estadounidenses a pedir explicaciones sobre el asunto, podría costar a Facebook una multa millonaria por la posible violación de una regulación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, en sus siglas en inglés) para proteger la privacidad de los usuarios de redes sociales.

Además, la fiscal general del estado de Massachusetts, Maura Healey, anunció el sábado la apertura de una investigación sobre la red social y Cambridge Analytica, que fue contratada en junio de 2016 por la campaña electoral del ahora presidente Donald Trump por más de 6 millones de dólares.

Facebook suspendió el viernes en la plataforma a la consultora y a su matriz, Strategic Communication Laboratories (SCL), e informó de la filtración de datos, que descubrió por primera vez en 2015.

Un profesor ruso-estadounidense de la Universidad de Cambridge llamado Aleksandr Kogan accedió a los perfiles de millones de usuarios que descargaron una aplicación para Facebook, llamada «thisisyourdigitallife» y que ofrecía un servicio de predicción de la personalidad con fines académicos, explicó la firma.

Unos 270.000 usuarios dieron su consentimiento para que la aplicación accediera a su información personal y a la de sus contactos, por lo que el acceso, que estaba permitido por las políticas de la firma, se amplió una red de 50 millones de usuarios, según el Times.

Después el profesor proporcionó esa información a terceros, entre ellos a Cambridge Analytica, con lo que infringió las normas de la red social, según explicó en un comunicado Paul Grewal, vicepresidente y miembro del equipo legal de Facebook.

Facebook eliminó en 2015 la aplicación y exigió a los implicados que destruyeran los datos recabados, pero al parecer no lo hicieron completamente, indicó Grewal, de acuerdo con informes que la firma recibió hace unos días y está trabajando «agresivamente» en corroborar.