Empleo público El Gobierno convoca 6.024 plazas de acceso libre y 1.665 de promoción interna, la mayoría en la Policía Dentro de la oferta de empleo público para 2018, en concreto, para la Policía están previstas 3.000 plazas de acceso libre y 200 de promoción interna, por 2.095 plazas de acceso libre y 480 de promoción interna para la Guardia Civil

El Gobierno ha dado luz verde este martes un real decreto con la oferta de empleo público para 2018, de las que 6.024 plazas serán de acceso libre y 1.665 para promoción interna. Unas cifras que ha revelado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, 422 plazas serán de acceso a la condición de militar de complemento o de tropa y marinería de carácter permanente.

Montoro ha revelado también que el mayor número de plazas será para la Policía, con 3.000 de acceso libre y 200 de promoción interna. Para la Guardia Civil se han previsto 2.095 plazas de acceso libre y 480 de promoción interna, en tanto que para las Fuerzas Armadas hay previstas 767 plazas de acceso libre y 984 de promoción interna.

A ellas se suman 162 plazas de acceso libre para docencia no universitaria, que son las que el Estado saca para Ceuta y Melilla. Por otra parte, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se tiene previsto elevar al 100% la tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y al 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto. En concreto, y por lo que se refiere al personal docente no universitario en el ámbito de competencias de la Administración del Estado circunscrito a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 38 plazas son de turno libre ordinario y 124 de turno libre como consecuencia del proceso de estabilización de empleo temporal.

Las plazas convocadas se computan conforme a la tasa de reposición de efectivos que corresponde a la Administración del Estado en el ejercicio 2018 y supone un incremento de 141 respecto a la del año pasado.