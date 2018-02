El Gobierno pone en marcha el rescate de las autopistas de peaje en quiebra El Consejo de Ministros autoriza la resolución de ocho contratos que mantenían estas vías con sus concecionarias

El Gobierno ha puesto en marcha este viernes el procedimiento para rescatar las autopistas de peaje en quiebra. El Consejo de Ministros ha aprobado la resolución de siete contratos de concesión de estas vías y ha autorizado al delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje a que determine la fecha en la que Fomento, a través de la sociedad estatal Seittsa, se hará cargo de las infraestructuras.

Los contratos resueltos este viernes son los correspondientes a las radiales R-2, R-3 y R-4, a la M-12, la AP-36, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante. Por el momento, se conoce que las dos últimas pasarán a manos del Estado el 1 de abril (fecha dictada por el juez) y que la R-4 (la más avanzada) será asumida por Fomento el próximo 21 de febrero, tal y como detalló esta semana el Ministro Íñigo de la Serna en una entrevista concedida a RTVE.

El Ejecutivo todavía tiene pendiente resolver la concesión de la AP-41 Madrid-Toledo, una medida que todavía no se ha producido debido a que, a diferencia del resto de autopistas, en este caso el concurso de acreedores de esta vía no se ha liquidado. Sin embargo, el Gobierno ya ha avisado de que puede tomar control de esta vía aunque no se haya producido la resolución de su concurso.

«Aunque no se haya resuelto el contrato de concesión por el Consejo de Ministros será necesario continuar la prestación del servicio a los usuarios de las autopistas por Seittsa», ha anunciado en un comunicado el Ministerio de Fomento.

Una vez las vías pasen a manos de Seittsa, el Estado tendrá seis meses para indemnizar a las actuales concesionarias a través de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). La cuantía de este concepto se desconoce por el momento. Se enmarca en una horquilla que va desde los 2.000 millones que prevé el Ejecutivo hasta los 5.000 millones que estima Seopan, patronal de las grandes constructoras.

La intención del Gobierno pasa por amortiguar esta suma con la nueva adjudicación de las vías antes de que finalice el año. Desde Fomento se estima que esta concesión aportará entre 700 y 1.000 millones al Estado. Una cifra que limitaría el impacto de la operación en el déficit público, siempre y cuando se realice en el presente ejercicio. De ahí la premura del Ejecutivo por agilizar los trámites.