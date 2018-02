De Guindos dimitirá como ministro de Economía, como muy tarde, el próximo miércoles El aún ministro de Economía español ha afirmado que aún no ha hablado con Rajoy pero que presentará su dimisión de su actual cargo «en los próximos días»

Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo han dado este lunes vía libre a Luis de Guindos en su camino a Fráncfort. Tras quedarse sin rivales después de que el irlandés Philip Lane haya retirado su candidatura, el español ha sido elegido por consenso tras apenas dos horas de reunión para ocupar la vicepresidencia del BCE.

A su salida de la reunión del Eurogrupo, el ministro de Economía español ha confirmado además que presentará su dimisión de su actual cargo «en los próximos días». Sin embargo, no ha dado fecha concreta porque «aún no he hablado con Rajoy», algo que hará cuando vuelva a Madrid. No obstante, según ha podido saber ABC, «el ministro dimitirá a lo más tardar, pasado mañana, miércoles 21 de febrero». También ha asegurado que no ha habido contrapartidas a la hora de solicitar el voto de otros países del euro.