Hacienda recula y mantendrá el tope para los módulos en 250.000 euros El umbral de facturación iba a bajar a 150.000 euros pero Montoro ultima un decreto para prorrogar el límite actual

Hacienda ultima un decreto para antes de final de año en el que postergará la limitación que iba a irrumpir en 2018 para el régimen de módulos. El Ministerio dejará el umbral máximo de facturación para tributar por este régimen en el IRPF en 250.000 euros, como ya aplicaba en 2017, frente a los 150.000 a los que preveía bajarlo en 2018. De momento, ya tiene lista la orden ministerial previa que incluye esta medida, para la que ya ha cerrado el procedimiento de audiencia e información pública con el objetivo de que los agentes afectados planteen enmiendas al texto. El decreto se aprobará así en poco tiempo, afirman fuentes conocedoras del proceso.

Ello evitará que miles de autónomos salgan del régimen de tributación de módulos a partir del 1 de enero de 2018. En España hay unos 3 millones de autónomos de los que 2,202 millones tributan en IRPF y el resto, en Sociedades. Unos 1,7 millones lo hacen en estimación directa, según la última estadística de la Agencia Tributaria, mientras que 457.354 empleados lo hacen en módulos al estar en estimación objetiva no agrícola. Como fuere, la orden ministerial precisa, en todo caso, que el umbral máximo de 250.000 euros se mantendrá también para los empleados del sector agrícola.

Sector agrícola

También se amplía el umbral de tributación en el régimen para los que facturen a otras empresas o autónomos la mayor parte de sus ventas: se queda así en 125.000 euros en lugar de los 75.000 euros previstos. Este último grupo queda exento de expedir factura hasta este límite de facturación.

El régimen de módulos simplifica la gestión de la tributación y a él se pueden acoger comerciantes al por menor, peluqueros, taxistas y multitud de profesiones que cada año actualiza Hacienda. La reforma fiscal preveía bajar el umbral de facturación para poder acogerse a este régimen de 600.000 euros a 150.000 euros, con la intención de luchar contra el fraude fiscal que se daba en el régimen. Sin embargo, el Gobierno finalmente aprobó una moratoria de dos años en 2016 para que se ampliara de 150.000 a 250.000 euros este límite. Este escenario caducaba a finales de este año, lo que había ocasionado que multitud de trabajadores por cuenta propia paralizasen su negocio, aplazaran facturación a enero o trataran de no superar las ventas a otras empresas para no rebasar el umbral de 75.000 euros, con la intención de no salir del régimen de módulos desde el año que viene, apuntan fuentes empresariales.

Esto ya no será así: la medida se aplaza otro año más. El Gobierno pretendía incluir la medida en los Presupuestos para 2018, pero la falta de apoyos parlamentarios ha provocado que decida aprobar este decreto antes de que acabe el año. El Ministerio se quedó sin aliados suficientes en el Congreso ante el estallido del pulso independentista catalán, lo que provocó la retirada del apoyo del PNV a las cuentas. Ahora Hacienda trata de reanimar la negociación, para lo que ha tramitado de forma exprés la reforma del cupo vasco. El plan es aprobar las cuentas para el primer trimestre de 2018.

Ante este escenario, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha presionado para que el Gobierno ampliara la moratoria a dos años más, aunque de momento será uno. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones a ABC se congratula de este nuevo aplazamiento y destaca a los transportistas como uno de los sectores que más demandaba este nuevo hiato. «Esta es una de las medidas que hemos peleado y seguiremos intentando que se amplíe la moratoria más tiempo», afirma Amor.

La crisis pero también la fijación de límites cada vez más estrictos en los últimos años para acogerse al régimen de módulos ha provocado que los que tributan en este régimen se hayan reducido intensamente. Si en 2007 eran 665.962 trabajadores en 2015 eran 457.354 los que están en este régimen, un 31% menos. Con los datos de 2014 -entonces el límite era de 600.000 euros de facturación-, solo 323 empleados declaraban una base imponible en el IRPF de más de 144.000 euros, un 0,1% del total de autónomos en módulos, lo que indica que la mayor parte de los trabajadores en este régimen son pequeños autónomos. De hecho en 2015 sus rendimientos medios fueron de 10.417 euros. Desde ATA calculan aproximadamente que unos 50.000 empleados por cuenta propia en este régimen son taxistas, otros 50.000 son transportistas mientras que los más numerosos son pequeños comerciantes (150.000) y hosteleros (100.000).

El año de los autónomos

Esta no será la única medida del Gobierno para los autónomos. 2017 se cerrará con una Ley en marcha con medidas históricas que afectan a este colectivo. La nueva ley de autónomos pactada entre PP y Ciudadanos ya ha entrado en vigor, aunque el grueso de las medidas no lo harán hasta enero. En marcha hay medidas que permiten, por ejemplo, cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando si se tienen al menos un empleado a su cargo, también se reconoce el accidente «in itinere» (ida y vuelta al trabajo) y la Seguridad Social devuelve ya de oficio lo cobrado de más a los trabajadores por cuenta propia que están en situación de pluriactividad. En 2018 serán diez las medidas que comiencen a aplicarse, entre ellas la ampliación de la tarifa plana de 50 euros, que pasa de seis meses a doce para nuevos trabajadores o para aquellos que no lo fueron en los dos últimos años. Además, los autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces en el mismo año su base de cotización en función de sus ingresos y darse tres veces de alta y baja en el año y solo pagarán desde el día efectivo que se dan de alta o de baja y no pagar todo el mes como ocurre en la actualidad.

Como ya informó ABC, la norma, que recoge la mayoría de las propuestas de ATA, reduce al 10% los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social y pone en marcha una deducción 30% en los gastos de suministro, como agua, luz y teléfono, siempre que se trabaje desde casa. La ley extiende las bonificaciones del 100% de la base de cotización durante las bajas de maternidad, paternidad, adopción, acogida y riesgo en el embarazo o lactancia, sin que haya que sustituirlo por otro trabajador.