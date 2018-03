Huelga masiva en Amazon: «Esquiroles, el lunes no os renuevan» Los sindicatos aseguran que el paro en el centro de San Fernando de Henares es prácticamente total, aunque con división de opiniones sobre quienes no han secundado la jornada

Elena Calvo

La nave de Amazon en el madrileño San Fernando de Henares se ha llenado de gente a sus puertas este miércoles. Los trabajadores del gigante tecnológico protestan por sus derechos con una huelga que durará hasta este jueves. El seguimiento, según sus trabajadores, es prácticamente «masivo», tal como lo califica el presidente del Comité de empresa de Amazon, Moisés Fernández Rico.

Concentrados a las puertas de la nave, los empleados que siguen la huelga gritan a quienes acuden a su puesto de trabajo. La mayoría de los que no secundan la jornada de paro son, según explica Fernández Rico, jefes de operaciones, aunque reconoce que hay también trabajadores con contratos temporales que han acudido por miedo a perder su puesto de trabajo.

El respeto hacia estos trabajadores es máximo, explica Emi Cobo, miembro independiente del Comité. Sin embargo, los gritos de «esquiroles» y pitos hacia quienes se encuentran dentro de la nave son constantes. «No os renuevan, el lunes no os renuevan», grita un grupo de trabajadores delante de una cristalera en la que se puede ver a algunos de los que no han secundado la huelga. Fernández Rico reconoce que, aunque comprenden las motivaciones de quienes hoy trabajan, no las comparten, «porque perjudican a quienes en su misma situación sí han hecho huelga, no sólo perdiendo dinero, sino arriesgándose a perder su trabajo».

En la entrada de la nave un grupo de agentes de la Policía Nacional trabaja para que quienes acuden a trabajar lo puedan hacer sin problemas. Un grupo de empleados asegura que a primera hora de la mañana ha habido cargas contra ellos, pero Cobo lo desmiente: «No ha habido ninguna violencia. Sí algún momento de tensión, pero se ha quedado en eso. Somos un piquete informativo, explicamos a quienes entran por qué no deberían hacerlo, pero no ha habido nada más relevante».

El objetivo de la huelga, explican varios trabajadores, es que la empresa no lleve a cabo el cambio de convenio que pretende, que consistiría en pasar del propio que tienen actualmente al sectorial, «pero con unos cambios de condiciones peores», explica Fernández Rico.