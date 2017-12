«El inversor español tiene mucho ahorro en efectivo, y eso no es habitual» Nils Bolmstrand, consejero delegado de Nordea Asset Management, explica cómo es el ahorrador español y sus particularidades

Maribel Núñez

MADRID 10/12/2017

Nordea es la segunda mayor gestora de activos de Europa, con un montante de 220.000 millones de euros. Su máximo responsable desde enero es Nils Bolmstrand, quien explica las especificidades de los ahorradores españoles y la ventaja que tiene Nordea frente a los movimientos de consolidación que se están produciendo en la industria de inversión.

—¿Cómo ve los mercados?

—Nosotros no hacemos proyecciones generales del mercado porque estamos divididos en boutiques. Tenemos 220.000 millones de euros invertidos en el mercado a través de estas boutiques, que tienen autonomía total para invertir en función de su propia visión del mercado, de modo que Nordea no tiene una perspectiva consolidada. Mi visión personal es que los fundamentales de la economía son buenos, lo que está provocando un crecimiento robusto de los resultados de las empresas. En el caso de España hay una recuperación económica clara, que contrasta con la percepción que teníamos hace cuatro años por ejemplo. De modo que soy positivo respecto a la evolución de los mercados.

—¿Podemos esperar un rally en las Bolsas de aquí a final de año?

—No tengo esa visión del mercado a tan corto plazo. No somos traders, sino inversores a largo plazo.

—A la hora de situar ese crecimiento, ¿en qué zonas geográficas?

—Definitivamente en Asia, China e India por el fuerte crecimiento que tendrán las clases medias y su consiguiente consumo pero, fruto del mundo globalizado en el que vivimos, muy probablemente ese crecimiento tendrá un impacto positivo en el resto del mundo y en las empresas fuera de esos mercados. En definitiva Estados Unidos, que hasta ahora era algo así como la locomotora económica mundial, comparte ahora protagonismo con las mencionadas economías.

—¿Y esto hará que la rentabilidad de las Bolsas se tralade también allí?

—Yo soy sueco y en la Bolsa de mi país, por ejemplo, hay muchas compañías que se están beneficiando del crecimiento económico en China e India. Y por eso Europa, entre otras razones, seguirá creciendo pese al problema demográfico que tenemos.

—¿En cuanto a política monetaria, qué opinión le merece la actuación del BCE y su decisión de mantener la expansión cuantitativa hasta septiembre de 2018?

—El BCE se tiene que asegurar de que el crecimiento económico es estable en Europa, por lo que tiene que actuar de manera prudente para no perjudicar la actividad económica. Creo que ha sabido manejar muy bien la situación en estos últimos años. A medio plazo no veo ninguna revolución en la actuación del BCE, sino más bien una evolución.

—Pero hay algunos banqueros centrales que se han mostrado abiertamente en contra de mantener las medidas de soporte económico...

—No puedo dar una opinión sobre las diferentes facciones que hay en la Eurozona pero creo que, fundamentalmente, todas están de acuerdo en que ha habido que apoyar el crecimiento económico aunque la cuestión es decidir cuál es la mejor manera de hacerlo a corto, medio y a largo plazo.

«Los 220.000 millones de euros en activos nos da una posición privilegiada en cuanto a consolidación»

—Volviendo a las inversiones, ¿cuál es la receta mágica que da a sus clientes a la hora de obtener rentabilidad?

—En España una de nuestras boutiques comercializa uno de nuestros fondos estrella, Nordea Stable Return. La cuestión es que los tipos de interés están en negativo y todo el mundo está buscando algún tipo de riesgo para obtener una cierta rentabilidad, y ese es en cierto modo el secreto de este fondo nuestro que es tan conocido. El secreto está en invertir con un riesgo limitado y sobre todo preservando el capital invertido.

—¿Cuál es el perfil del inversor español de este tipo de productos?

—El inversor típico español tiene mucha parte de su ahorro en efectivo, lo que no es muy habitual, y tiene mucha aversión al riesgo, de ahí el éxito de Nordea Stable Return. España es un mercado muy importante para nosotros que ha ido creciendo poco a poco. La cuestión es que el ecosistema inversor ha cambiado y hay que hablar ya de la necesidad del riesgo ya que con los tipos de interés en negativo los inversores que no arriesgan están perdiendo dinero, que es el precio de no arriesgar. Al final el riesgo es sano porque contribuye al desarrollo económico aunque este tiene que ser apropiado y medido, claro.

—En cuanto a la industria de la inversión, al igual que en otras, está habiendo movimientos de consolidación. ¿Cómo ve este fenómeno y por qué Nordea no está viéndose afectada?

—Lo importante para mí es la cultura que ha construido Nordea que, además es una compañía que ha crecido de abajo arriba. En cuanto a la situación de la industria la respuesta es sí, hay presión en el sector porque hay muchos parámetros que están interviniendo como el económico, el demográfico... creo que hay buenas perspectivas para el sector pero hay mucha presión regulatoria y de los tipos de interés en negativo, por lo que hay y habrá consolidación. En cuanto a Nordea está en la posición privilegiada que le proporcionan los 220.000 millones de euros en activos, somos lo suficientemente grandes para ser capaces de crecer por nosotros mismos, lo que no quiere decir que no estemos en el mercado y no miremos las oportunidades que se nos presenten pero no creo que sea una necesidad para nosotros crecer vía compras.

—¿Qué tiene de especial la cultura de Nordea respecto al resto?

—Nuestras raíces y cultura son nórdicas y queremos mantenerlas, entre las que destaca por ejemplo la transparencia, pero ahora somos una empresa más global en la que tenemos casi todas las nacionalidades.

—¿Qué opina de la gestiónp pasiva de cartera, que parece que está de moda?

—Nosotros hacemos gestión activa pero creo que la pasiva tiene también un espacio y ha venido para quedarse. Lo que es importante es aclarar el tipo de servicio que prestas en cada producto. Nuestro plan es seguir haciendo gestión activa pero con diferentes grados.

—¿Qué supondrá para la industria de la inversión la irrupción de los millenials?

—Tendremos que cambiar, como el resto de sectores, para adaptarnos a ellos pero la cuestión es, también, cómo podemos beneficiarnos de todos los avances tecnológicos que están apareciendo. Lo único que es seguro hoy en día es el cambio y tenemos que estar preparados para él, tener estructuras lo suficientemente flexibles para adaptarnos rápidamente a las nuevas situaciones. En cuanto a los millenials nos importa atraerlos a la compañía más como empleados que como clientes, en el sentido de crear un entorno con los valores que ellos están buscando, con autonomía y dejándoles participar en la toma de decisiones.