La UE negocia con EE.UU. para evitar los aranceles al acero y aluminio Argentina y Australia también estarían en conversaciones según el responsable de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer

EFE

@abc_es Madrid Actualizado: 21/03/2018 18:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El responsable de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, informó hoy de que Washington está en conversaciones con la Unión Europea (UE), Argentina y Australia para otorgar posibles exenciones a los aranceles a las importaciones de acero y aluminio que entrarán en vigor este viernes.

«Creo que estamos en proceso de conversaciones ahora con Australia, Argentina y la Unión Europea, pero un gran número de países han preguntado por ello», dijo Lighthizer ante el comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EEUU, sobre la imposición de gravámenes a las importaciones de estos productos.

«Otro país con el que se hablará próximamente sobre esto es Brasil», añadió posteriormente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó a principios de marzo la imposición de aranceles a las importaciones de acero del 25% y del 10% para las de aluminio, de los que quedan exentos por el momento México y Canadá, según confirmó Lighthizer.

Estos dos países no se verán afectados por las tarifas porque son dos socios comerciales con los que se está renegociando actualmente una nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

A pesar de que el propio Trump había sugerido que Australia podía quedarse exenta de los aranceles, las declaraciones de hoy de Lightizer son las primeras de un miembro del Gobierno estadounidense que certifican que varios países están en negociaciones para evitarlos.

Así, según el jefe de Comercio Exterior, Argentina, Australia, la Unión Europea y Brasil podrían no enfrentar de inmediato este incremento unilateral de las tarifas.

«Nuestra esperanza es que a fines de abril tengamos resuelta esta parte del proceso», aseguró Lighthizer.

Por otro lado, indicó que el caso de Corea del Sur «es un problema particular en el área del acero», pero no clarificó si quedaría exento o no.

De este modo, países como China, Rusia o Venezuela sí sufrirán la imposición de aranceles a partir del viernes, fecha en la que se cumplen 15 días de la firma de Trump de las polémicas tarifas arancelarias, diseñadas para proteger a la industria nacional.