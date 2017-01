La nueva tÃ©cnica con la que tu empresa encontrarÃ¡ a los profesionales que necesita

El déficit de trabajadores con perfil digital obliga a las compañías a innovar para atraer y retener a los mejores profesionales. En este contexto nace una nueva técnica denominada en inglés «inbound recruiting», un método para reclutar talento que cada vez es más utilizado por las empresas. Esta fórmula, aseguran desde Infoempleo, es complementaria a otras acciones como la publicación de ofertas de trabajo o la búsqueda de candidatos en una base de datos.

El director general de Infoempleo, Jorge Guelbenzu, explica que «hay muchas empresas que emplean recursos propios del marketing y la comunicación para la gestión de marca. Se trata de resultar más atractivas para darse a conocer o mejorar su reputación entre aquellos candidatos que les interesa y no siempre son fáciles de encontrar».

Desde este portal de empleo, proponen los siguientes pasos para que los departamentos de Recursos Humanos pongan en marcha la fórmula del «inbound recruiting».

1. Determinar a quién te diriges. ¿Dónde están los profesionales con los que quieres ponerte en contacto? Resolver esta pregunt, es fundamental para saber a quién buscas y con ello establecer lo que quieres lograr con cada uno de los públicos. Una vez seleccionados, no hay que olvidar revisar dónde y cuándo se les puede impactar con éxito.

2. Establecer los objetivos. Teniendo en cuenta que prácticamente la mitad de las empresas españolas afirma contar con problemas a la hora de encontrar a los profesionales que necesitan, hay que fijar unos objetivos que sean asumibles, objetivos y medibles. La estrategia para crear una imagen de marca atractiva pasa por las redes sociales, el blog corporativo, la intranet de los empleados, los canales externos, los correos comerciales, el SEO para optimizar la búsqueda en internet, los encuentros y jornados y los testimonios de empleados actuales o antiguos trabajadores.

3. Un mensaje compartido. Los equipos que comparten valores, cultura y mismos propósitos son las plantillas que obtienen mejores resultados. Es importante elegir el mensaje adecuado, el fondo de este será lo que resuene y permanezca y tiene que ser atractivo, consistente y orientado a los fines que tenga la compañía. Es posible que el nombre de la empresa ni siquiera aparezca en las webs de búsqueda o que si está, no sea de manera positiva. En ese caso, es necesario construir todo de cero o gestionar la reputación negativa.

4. Constancia. No hay que olvidar que los resultados no se obtienen de manera inmediata, es una cuestión de persistencia y trabajo, por eso, no hay que desanimarse. La campaña es algo vivo que debe ir variando en función de su funcionamiento.

5. Medir resultados y aprender. ¿Ha sido un éxito la campaña? Observa los resultados que has obtenido durante el tiempo de campaña y posteriormente a ella. Si has agotado tus recursos y no has obtenido los resultados es momento de analizar qué ha ido mal y aprender de ello para que futuras estrategias sean positivas.