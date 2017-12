La ocupación hotelera de Barcelona cae un 9% en octubre y un 10% en noviembre por la crisis política Los hoteles de la capital catalana bajaron en octubre un 3,8% su precio y un 12,5% sus ingresos, tónica que continuó en noviembre, con caídas del precio del 2,1% y de los ingresos, un 12,1%, según un informe

La ocupación hotelera en Barcelona cayó un 9% en el mes de octubre y un 10,2% en noviembre, debido principalmente a la crisis política de Cataluña, ya que solo los días posteriores a la DUI la ocupación bajó un 22%, situación que también provocó bajadas de precios y de ingresos en el sector.

Estos datos se desprenden del informe hotelero de la consultora Magma HC, que ha presentado Javier Serrano, de STR, que ha realizado el estudio, y que también destaca que en octubre los hoteles de Barcelona bajaron un 3,8% su precio y un 12,5% sus ingresos, tónica que continuó en noviembre, con caídas del precio del 2,1% y de los ingresos, un 12,1%.

Según Serrano, los datos de octubre han frenado el buen comportamiento del sector en Barcelona, que estaba registrando "cifras récords" entre enero y septiembre, con crecimientos del 3,3% en ocupación; un 11, %, de precio medio; y un 15%, en ingresos, lo que ha hecho que entre enero y octubre Barcelona continúe en datos positivos en el sector.

En este descenso, también ha tenido alguna incidencia en congresos que el año pasado se celebraron en octubre y que este año no se han celebrado, y la recuperación que están teniendo algunos destinos del norte de África.

Uno de los socios directores de Magma HC, Bruno Hallé, ha dicho que, pese a que en los próximos meses será clave la percepción de estabilidad o no que tenga el mercado, Barcelona es un destino "tan potente" que esta situación "no lo va a desinflar" y que, pese a que se va perder turismo de congresos, los turistas que vienen a pasar unos días si no vienen ahora, lo harán más adelante.

Hallé ha apostado por "reforzar" la marca Barcelona y ha explicado que el descenso de ingresos y de la ocupación está teniendo más impacto entre los hoteles de lujo.

Descenso previsto del 20% en diciembre

Según Serrano, los hoteles de Barcelona están dejando de ganar en octubre 12 euros por habitación disponible y día y la tendencia negativa seguirá hasta final de año, ya que se prevé que los hoteles en el mes de diciembre registren un descenso del precio medio del 20%.

Los hoteles de la costa catalana también registraron caídas de ocupación, un 14,6%, de precio, 2,3% y de ingresos, 16,6% durante el mes de octubre.

Según Hallé, la "incertidumbre" está en todos los segmentos, vacacional y de eventos, ya que estos se planifican con meses antes, por lo que afectará a los que se celebren el año que viene.

En España, entre enero y octubre la ocupación se situó en el 76%, un 0,8% más, y un precio medio de 116 euros, un 8,6% más.

Los datos del informe se han recogido con información de unos 153 hoteles de Barcelona y 200 de todo Cataluña.