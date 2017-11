«Los países OPEP y los que no son miembros aprobaremos recortar más meses la producción de crudo» Entrevista con Suhail Al Mazroui, Ministro de Energía de Abu Dhabi, presidente de Cepsa y futuro Secretario General de la OPEP

Al Mazroui ha sido uno de los protagonistas de Adipec, la feria de gas y de petróleo más importante del mundo celebrada esta semana en Abu Dhabi ya que, no en vano, es el ministro de Energía de ese emirato y miembro del consejo de Mubadala Investment Company, propietario de Cepsa, con lo que es también presidente de la antigua petrolera española. Al Mazroui explicó en una entrevista colectiva su visión del mercado del petróleo.

—La decisión de la OPEP de recortar la producción de petróleo ha logrado el objetivo de subir precios y reducir stocks. ¿Cuál es la estrategia a partir de ahora, y se lo pregunto en calidad de secretario general de la OPEPa partir de enero?

—La demanda de petróleo está creciendo más de lo esperado y nadie había previsto esto a principios de año, de modo que aún no hemos alcanzado el nivel de producción que teníamos antes. La cuestión es ver lo que ha pasado cuando los precios del petróleo cayeron, el mercado presionó a las compañías, con lo que bajó el margen de las petroleras, que se vieron obligadas a mejorar en eficiencia, mejoras que por supuesto se van a mantener pese a que la situación de mercado ha cambiado. Todo el mundo habla ahora del nivel mínimo de beneficio por barril de petróleo producido y la cuestión es el precio de venta aún no se ha recuperado del todo porque hace unos días tocó los 60 dólares, pero esa no es la media ni mucho menos ya que la media desde enero está entre 52 y 53 dólares. Hace un año el precio del barril estaba en 40 dólares.

—Volviendo a la OPEP, antes de final de mes tendrá que tomar una nueva decisión sobre la ampliación del periodo de recorte de la producción. ¿Qué cree que va a pasar en esta reunión?

—Pues no lo sé con certeza, claro, pero lo que espero es que continúen tomando las decisiones acertadas. Hay prácticamente consenso para que tanto los 24 países de la OPEP como los que no son OPEP continuemos con una prolongación del acuerdo que tomamos hace un año para reducir la producción a 1,8 millones de barriles por día. La verdad es que no he oído a nadie que haya dicho que están en contra de una prolongación del acuerdo aunque, claro está, en lo que no hay acuerdo es sobre la duración de la prórroga ya que el actual expira en marzo del próximo año. En todo caso el objetivo de la próxima reunión de Viena es conseguir de nuevo estabilizar el mercado del petróleo para dar una señal de confianza también a los inversores.

—¿Puede entorpecer este acuerdo la escalada de tensión entre dos países productores como son Arabia Saudí e Irán?

—No lo creo, la verdad. La idea es que consigamos entre todos el mejor acuerdo al margen de los conflictos que pueda haber entre algunos miembros.

—Algunos países están subvencionando la producción de gas que se utiliza para generar electricidad en tanto en cuanto es menos contaminante. ¿Cómo ve este asunto?

—Antes de nada tengo que decir que, dado que el mundo está girando hacia una producción de energía a través de combustibles menos contaminantes como el gas natural licuado, el reto sin duda es aumentar la eficiencia de éste y cuanto antes mejor. Sin embargo, y al margen de la eficiencia, hay que pedir el final de los subsidios que están recibiendo algunos productores de gas ya que esto ha incentivado que que se queme petróleo para obtenerlo, petróleo que podría haberse almacenado o destinado a cualquier otro fin. A medida que aumentemos en eficiencia ahorraremos mucho del gas que estamos quemando. Utilizando gas haremos nuestro medio ambiente más limpio y el ahorro que consigamos fruto de la eficiencia lo destinaremos a necesidades futuras, especialmente en el sector de eléctrico.

— ¿Cómo ve el la situación del mercado del gas en Oriente Medio?

— Bien, la verdad, ya que el gas en una fuente de energía limpia y eficiente y contribuirá a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, ayudará a poner fin a la desforestación y a mejorar el medio ambiente en términos generales. En Oriente Medio la petrolera de Abu Dhabi Adnoc está construyendo una red de gas que luego servirá para interconectar toda la región, lo que será muy importante para el futuro energético de todos nuestros países. Insisto en la idea de que tenemos que dejar de quemar gas en turbinas poco eficientes simplemente porque está subvencionado.