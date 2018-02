Renfe podría operar Cercanías más allá de la liberalización del mercado en 2020 La posibilidad de adjudicaciones directas en los contratos de OSP desaparecerá a partir de 2024 y, tras esa fecha, habrá que sacarlos a concurso

Renfe podría seguir operando los servicios de Obligaciones de Servicio Público (OSP), que en España son principalmente los de Cercanías, además de los de media distancia (regionales), más allá de 2020, año en el que se liberaliza el transporte ferroviario de viajeros en la UE.

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) pueden asignar hasta 2024 directamente a un operador ferroviario para la prestación de las OSP durante diez años, prorrogables a otros cinco, por lo que Renfe podría mantener el monopolio en la prestación de estos servicios casi hasta 2040.

Durante el proceso de liberalización del transporte ferroviario de viajeros, la posibilidad de adjudicaciones directas en los contratos de OSP desaparecerá a partir de 2024 y, tras esa fecha, habrá que sacarlos a concurso, ha explicado el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar.

En este momento, España acaba de aprobar las OSP y, en breve, se firmará el contrato programa con Renfe que está todavía sin cerrar, a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe sus términos y condiciones, por lo que aún no se sabe su duración, aunque sí la cuantía, que es superior a los 900 millones de euros, ha detallado Gómez-Pomar.

Según el secretario de Estado, es posible que, de aquí a 2024, se produzca más de un contrato con Renfe. "Es un tema abierto que aún no está resuelto", ha añadido durante una jornada sobre la liberalización del transporte ferroviario organizada por Expansión.

Ante la liberalización del sector, Gómez-Pomar ha puntualizado que el sistema ferroviario "no es como el mercado de telecomunicaciones, donde es muy fácil para un operador entrar", ya que requiere una inversión en material y una organización de la empresa.

En su opinión, "los requisitos del mercado son difíciles" y las economías de escala suponen una ventaja, ya que un operador que está, por ejemplo, en todo el territorio nacional o en tres países al mismo tiempo, puede optimizar el material de respaldo que necesita, pero no es así cuando solo presta servicios en una sola línea.

A su juicio, el sistema ferroviario, por muchas decisiones y normativas que haya, "es un mercado que es más difícil que tenga una competencia como cuando se abre una tienda que vende bombones". "Esto no es tan sencillo, en un mercado que requiere mucha inversión, mucho talento de empresa y mucha organización y, por tanto, difícil para entrar a competir", ha subrayado.

En los países donde están abriendo mercados, "no hay miles de empresas que compitan, hay una cuantas, pero no hay un número muy grande, porque el mercado no da para tanto, por la necesidad de escala", ha agregado.

Una oportunidad para evolucionar

El presidente de Renfe, Juan Alfaro, ha señalado que su compañía ve la liberalización del sector como una oportunidad para evolucionar e innovar y es lo que pretende con su nueva marca comercial de alta velocidad EVA, servicio que se plantea como un laboratorio de ideas.

Para el presidente KPMG en España, Hilario Albarracín, la liberalización supondrá una mejora del servicio ferroviario y más viajeros, y, para el director general de Ferrovial Servicios España, Ignacio Gastón, será un paso adelante en la futura movilidad global "puerta a puerta" que exigirán los usuarios.

Nuevos operadores que esperan poder entrar en el mercado ferroviario como Globalia consideran que el reto en España es llenar las infraestructuras que están "vacías", compitiendo no en precios, sino con un servicio que integre los diferentes modos de transporte, según su director corporativo, Manuel Panadero.

En su opinión, con un sistema ferroviario conectado con el aéreo, casi todos los trayectos de corta distancia podrían pasar a la red ferroviaria.

También fabricantes de trenes como Caf afrontan "muy ilusionados" el proceso de liberalización y con mucha expectación, según su director comercial, Jesús Esnaola, que augura más pasajeros y trenes, además de mejores servicios y tarifas.