Restoy defiende el papel de la CNMV en el caso de las preferentes y la salida a Bolsa de Bankia El antiguo "número dos" del Banco de España y del supervisor bursátil defiende que la quiebra de Bankia no era esperable

Moncho Veloso

La falta de autocrítica sigue siendo la tónica general en la comparecencia de los supervisores bancario y bursátil ante la comisión de investigación de la crisis de las cajas de ahorros. Sus antiguos responsables han defendido su gestión de la crisis y atribuido cualquier deficiencia a una carencia de más competencias. Fernando Restoy, que fue subgobernador del Banco de España, vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y presidente del FROB ha defendido por ejemplo la actuación del supervisor bursátil durante la comercialización de las participaciones preferentes y la salida a Bolsa de Bankia.

"La CNMV cumplió estrictamente con la normativa", ha dicho Restoy respecto a la comercialización de las preferentes y la deuda subordinada por las cajas de ahorros entre clientes minoristas, recordando que la legislación comunitaria no exige a las compañías una autorización previa de emisión de esos valores, sino que basta con que el supervisor chequee que la emisión cumple los requisitos formales. Eso sí, el que fue "número dos" de la CNMV entre 2008 y 2012 y del Banco de España entre 2012 y 2016 ha admitido que buena parte de esos títulos se colocaron entre inversores minoristas, cuando su perfil no era el más idóneo.

"Había una errónea percepción sobre el riesgo de esos instrumentos financieros", ha dicho respecto al valor de las preferentes antes de la crisis, cuando no causaban problemas y las entidades emisoras pagaban las rentabilidad prometidas sin problemas. Restoy ha explicado que la emisión de esas preferentes y deuda subordinada comenzó antes de la crisis, aunque se intensificó tras su estallido por la dificultad de las cajas de captar recursos propios en los mercados de capitales y la presión regulatoria. Y que fue el estallido de la crisis lo que hundió el mercado secundario de esos títulos y los dejó sin liquidez.

Restoy, actualmente al frente del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), ha defendido en todo caso que la CNMV intensificó su actuación de vigilancia en torno a esas emisiones , enviando por ejemplo comunicaciones al respecto a las entidades. Es más, el antiguo supervisor ha esgrimido que la CNMV abrió 24 expedientes sancionadores que se tradujeron en la detección de 49 infracciones en 10 grupos financieros. Restoy ha defendido incluso que las negociaciones de las autoridades españolas con la Comisión Europea minimizaron a en torno el 20% las pérdidas finales para los preferentistas y bonistas.

La explicación de Restoy respecto a la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 no ha diferido mucho del caso de las preferentes. El alto cargo ha defendido por ejemplo que a principio de 2011, a raíz el real decreto con el que el Gobierno socialista elevaba los requisitos de capital del sector y forzaba la salida a Bolsa de algunas entidades, entre ellas Bankia, la CNMV dio directrices a la patronal de las cajas (CECA) sobre cómo debían hacerse el salto al parqué, indicando entre otras cosas que debía destinarse un tramo significativo a inversores institucionales.

"El desenlace de Bankia tan desfavorable no era fácilmente anticipable", ha dicho Restoy, asegurando que antes de la salida a Bolsa de esta entidad no había ninguna valoración ni análisis de expertos que desaconsejasen la oferta pública de suscripción (ops) de la entidad entonces presidida por Rodrigo Rato. Restoy no ha mencionado en cambio los correos electrónicos internos en los que inspectores del Banco de España advertían a la cúpula del supervisor bancario del estado de salud de la entidad. "El marco normativo no hubiese justificado que la CNMV rechazase la salida a Bolsa", ha insistido Restoy.