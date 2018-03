Ricardo Salinas Pliego, el empresario que más sube en la lista Forbes 2018 La fortuna de Salinas Pliego aumentó un 97% entre 2016 y 2017

Ricardo Salinas Pliego es el multimillonario del momento. Con una fortuna de 7.100 millones de dólares, Salinas ha sido el empresario que más puestos ha ascendido en la lista de personas más ricas del mundo que elabora cada año Forbes, revista que acaba de publicar su ranking de 2018. Y es que en sólo un año, su patrimonio casi se ha duplicado al pasar de 3.600 millones de dólares en 2016 hasta tocar los 7.100 millones de dólares en 2017, un incremento del 97,2%, de acuerdo con las estimaciones que publica la revista estadounidense, que califica a Salinas Pliego como «el gran ganador» en 2018.

Su nombre no es tan conocido fuera de su país como el de Carlos Slim, el mexicano más rico del mundo, que posee una fortuna de 67.100 millones de dólares, aproximadamente diez veces más que Salinas. De hecho, Salinas, quien preside el homónimo Grupo Salinas, es el quinto mexicano más rico por detrás de Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères y Eva Gonda; y ocupa el puesto 222 de los 2.124 personajes que incluye la lista de supermillonarios de Forbes. Sin embargo, Salinas Pliego ha sido el que ha visto crecer su patrimonio de forma más rápida gracias al espectacular avance del 165% en 2017 que tuvieron en la bolsa las acciones en 2017 de Grupo Elektra, una de sus compañías, lo que ha catapultado su posición en el ranking de Forbes.

Su negocio, Grupo Salinas, es un holding que emplea cerca de 70.000 personas a través de una docena de empresas con presencia en diversos países americanos -desde Estados Unidos hasta Perú- cuyo target son clases medias y bajas no bancarizadas. De acuerdo con una presentación del conglomerado, todas sus empresas generan unas ventas de unos 4.200 millones de euros. Para tener una idea del tamaño, es aproximadamente lo que ingresó la farmacéutica española Grifols en 2017.

Grupo Salinas es una compañía de tradición familiar de la que Salinas Pliego, de 62 años, representa la cuarta generación del clan. Su bisabuelo, por Benjamín Salinas Westrup, fundó en 1906 en Monterrey una tienda de muebles llamada «Salinas y Rocha». Su abuelo, Hugo Salinas Rocha, creó en 1950 Grupo Elektra, una empresa que manufacturaba productos electrónicos y que es la base alrededor de la que ha crecido todo el grupo. Y su padre, Hugo Salinas Price, fue director general de Grupo Elektra hasta 1987, cuando Salinas Pliego tomó los mandos de la empresa.

Y ha sido bajo sus treinta años dirección, cuando pasó de ser sólo Grupo Elektra a formar un conglomerado de doce compañías, no obstante, tres son sus principales patas. Primero, TV Azteca, la segunda televisión más vista en México y que creó en 1994. En segundo lugar, Banco Azteca, una entidad fundada en 2002 cuyo principal compromiso es fomentar inclusión financiera. Es decir, ofrecer productos financieros a los millones de latinoamericanos que no tienen cuenta bancaria. En México, por ejemplo, el 56% de sus habitantes no tienen cuenta.

Y, tercero, Elektra, el eje que hace girar la máquina de Grupo Salinas. Se trata de una tienda de comercio minorista que vende productos como electrodomésticos o televisiones con elevadísimos intereses pero en cuotas muy reducidas. Así las personas de bajos recursos pueden permitirse comprar motos -que Grupo Salinas fabrica bajo la marca Italika- teléfonos móviles o electrodomésticos. Gracias al músculo financiero de Banco Azteca, Elektra llega a vender hasta seis de cada diez motos en México o uno de cada cuatro televisores, según asegura una presentación de la compañía.

De momento, Salinas Pliego no parece dispuesto a soltar los mandos del holding familiar a corto plazo. Sin embargo, su hijo, Benjamín Salinas Sada, de 33 años, es desde 2015 el director de TV Azteca. Con este nombramiento, el patriarca del clan busca foguear a quien está llamado a ser el heredero de Grupo Salinas, lo que le convertiría en la quinta generación de esta centenaria empresa.