La Seguridad Social devuelve ya de oficio lo que cobra de más a los autónomos Los afectados son únicamente aquellos que en su empleo habitual ya cotizan por la base máxima de cotización

Susana Alcelay

La Seguridad Social devolverá ya de oficio el exceso de cotización que realiza un autónomo por tener otro trabajo como asalariado. El beneficiario, por tanto, ya no tendrá que acudir a la Administración para reclamar lo que ha pagado de más. Es una de las medidas de la Ley de autónomos pactada entre el PP y Ciudadanos que ya ha entrado en vigor.

Los afectados por esta medida son únicamente aquellos que en su empleo habitual ya cotizan por la base máxima, fijada este año en 3.751 euros. Esta es la cantidad que también condicionará la pensión que se perciba en el futuro.

La legislación, tal y como configurada hasta la entrada en vigor de la norma, no tenía mucho sentido, ya que una persona que ya alcanzaba el tope máximo en su cotización de asalariado tenía que pagar además como autónomo. Aunque la medida no ataja el problema de raíz, ya que la Seguridad Social seguirá realizando los cobros, sí permitirá que la devolución se efectúe sin que el afectado tenga que estar pendiente de reclamar sus derechos. Los trámites burocráticos para solicitar las cantidades han hecho que hasta ahora muchos autónomos se resignaran a no recuperar su dinero.

Las medidas que vienen

Como ya informó ABC la nueva Ley de autónomos ya está en vigor y con ella medidas de calado como la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia que lo deseen puedan cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando si tienen al menos un empleado a su cargo. También se reconoce ya el accidente «in itinere» (ida y vuelta al trabajo).

En 2018 serán diez las medidas que comiencen a aplicarse, entre ellas la ampliación de la tarifa plana de 50 euros, que pasa de seis meses a doce para nuevos trabajadores o para aquellos que no lo fueron en los dos últimos años. Además, los autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces en el mismo año su base de cotización en función de sus ingresos y darse tres veces de alta y baja en el año.