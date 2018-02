Siete claves para volver a estar motivado en el trabajo Los expertos de Nexian RR.HH. concluyen que existen dos opciones: hacer un esfuerzo por reorientar la presencia en la compañía, o iniciar la búsqueda de un nuevo empleo en otra empresa

Existe un momento especialmente crítico en la carrera profesional de cualquier trabajador. Es esa etapa en la que no encuentra motivación para acudir cada día a su puesto de trabajo, observa que no es productivo, que tiene problemas para relacionarse con sus compañeros o con su jefe y que su trabajo no se tiene en cuenta ni se valora. Ante esta situación, los expertos de Nexian RR.HH. concluyen que existen dos opciones: hacer un esfuerzo por reorientar la presencia en la compañía, o iniciar la búsqueda de un nuevo empleo en otra empresa. Pero, ¿qué es mejor hacer en cada caso?

«Para que un profesional consiga cambiar su situación en la empresa de la que forma parte, debe empezar por hacer un cambio de enfoque», afirma David Monge, director general de Nexian. Estas son algunos de los pasos más adecuados para establecer una nueva relación con la empresa:

1. Realiza un análisis crítico de tus fortalezas y debilidades y de tu posición en tu entorno profesional.

2. Huye de la zona de confort. A pesar de lo que pueda parecer, nada es tan desmotivador como no tener nuevos retos o exigencias.

3. Plantea iniciativas y nuevas propuestas en las reuniones de trabajo en las que participas.

4. Actualiza tu formación con nuevos conocimientos que pongan en valor tu capacidad profesional y tu potencial.

5. Crea un entorno positivo: rodéate de la mejor gente, personas con expectativas, con actitud positiva y que estén donde tú quieres estar.

6. Actúa y muestra una mayor implicación en los proyectos en los que participas.

7. Planifica objetivos y decide hasta donde estás dispuesto a llegar.

El miedo o la resignación son dos de los sentimientos que más limitan el éxito profesional de un trabajador, afirma el directivo de Nexian. Sin embargo, «los momentos de estancamiento pueden ser una buena oportunidad para solicitar, de un modo asertivo y con argumentos razonados un cambio de puesto». Es muy frecuente que un cambio interno, sea el aliciente necesario para refrescar el entusiasmo de un profesional por su empresa.

Si, como profesional, no te encuentras lo suficientemente motivado para reorientar tu carrera en la misma empresa, significa que ha llegado el momento de iniciar el plan de búsqueda activa de empleo.

En ambos casos, tanto si decides quedarte en tu empresa como si prefieres buscar otro empleo, es una buena oportunidad para revitalizar tu red de contactos y por apostar por nuevos proyectos y posibles ideas. Lo que nunca se debe hacer es resignarse a una situación de estancamiento, concluyen los expertos de Nexian.