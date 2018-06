El sistema de pagos Visa sufre una caída en toda Europa La empresa aún no ha detallado los motivos del parón del servicio aunque están investigando sus causas

El sistema de pagos Visa se ha caído en toda Europa, según informan medios británicos como The Guardian o Sky News. La empresa aún no ha identificado los motivos del parón del servicio, aunque sí ha confirmado que de momento están investigando sus causas: «Visa actualmente está fuera de servicio. Este incidente impide que se procesen algunas transacciones de Visa en Europa. Estamos investigando la causa y trabajando lo más rápido posible para resolver la situación», ha explicado la compañía en un comunicado. De momento Visa no ha detallado la hora en la que restablecerá el servicio.

Las primeras alertas han venido desde el Reino Unido e Irlanda. La empresa Paymentsense, que ofrece servicios comerciales a más de 60,000 negocios independientes en el Reino Unido e Irlanda, fue de las primeras que informó de la caída del sistema: «Visa nos ha informado que tienen problemas con su servicio de autorización desde las 14:36 p.m. lo que puede ocasionar fallos intermitentes de autorización y tiempo de espera».

Por su parte, otras empresas como ATM y Mastercard han comunicado que por el momento no han tenido problemas.