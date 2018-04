DECLARACIÓN DE LA RENTA 2017-2018 ¿Cuáles son las casillas para pagar menos a Hacienda? Hay deducciones que pasamos por alto a la hora de hacer la declaración de Renta

CRISTINA CASILLAS

Todo contribuyente tiene claro qué casillas tiene que chequear antes de realizar la declaración de la Renta: deducción por vivienda habitual, bien sea en propiedad o en alquiler y las de los planes de pensiones. Sin embargo, hay otras que pasamos por alto a la hora de hacer la declaración, bien por prisas o porque desconocemos que tenemos derecho a ello. Reserve una tarde libre para mirar una a una cada casilla ya que le puede dar una alegría más bien grande que pequeña.

Rentas de trabajo:

Casilla 013, 014 y 015: las cuotas satisfechas a sindicatos deducen. Este año. se pueden deducir un 20% de las cuotas satisfechas hasta un máximo de 500 euros. Las cuotas de colegios profesionales, como el colegio de médicos o el colegio de economistas.. También se pueden deducir un 20% de las cuotas satisfechas hasta un máximo de 500 euros. También son objeto de deducción los gastos jurídicos de defensa.

Casilla 035. aunque ya no está vigente la exención de 1.500 euros, sí se puede beneficiar de las deducciones por mantenimiento de la cuenta de valores de sus operaciones en Bolsa. No debe olvidar incluir todos los gastos de gestión de carteras, que son deducibles. Entre ellos, se encuentran los costes (mantenimiento, renovación, etc.), así como las diferentes comisiones que haya abonado, tanto en sus productos de ahorro como en los de la operativa bursátil (gestoras, intermediarias, etc.).

Casilla 071: si tiene una vivienda alquilada y todavía está pagando la hipoteca que constituyó para adquirirla o un crédito en caso de que la haya reformado puede deducirse los intereses que abona al banco por este motivo.

Casilla 073: aquí se deduciría los gastos que genera en materia de impuestos como el IBI, la tasa de basuras, seguros contratados, comunidad y la amortización de la vivienda.

Casilla 076 y 077: también se puede deducir la amortización del inmueble así como la de los muebles y enseres del mismo.

Casilla 310: El año pasado se podían compensar minusvalías obtenidas a menos de un año con posibles plusvalías que se puedan generar en los próximos ejercicios fiscales dentro de la base del ahorro. La norma general ahora es que se compensan las ganancias patrimoniales con las pérdidas patrimoniales independientemente de la fecha en la que se produjeron.

Las ganancias y pérdidas patrimoniales pueden clasificarse bien como renta general o como renta del ahorro. Serán rentas del ahorro las derivadas de transmitir elementos que han permanecido en el patrimonio del contribuyente más de un año, y en caso contrario, integrarán la base general (con un tipo impositivo que puede llegar a superar el 50%).

