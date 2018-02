ENTREVISTA Enrique de los Ríos: «La fuerte tendencia a favor de alimentos saludables es un filón para Andalucía» Unica Group, entidad que dirige de Los Ríos, es una cooperativa que supera los 1.000 millones de euros de negocio

Enrique de los Ríos es director general de UNICA Group, que lleva varios años liderando el mercado español de exportación de hortalizas y frutas. La cooperativa almeriense de segundo grado se ha convertido en la primera en volumen de facturación tras el acuerdo de integración que, en 2016, llevó a cabo con el Grupo AN. En total, el grupo alcanza los mil millones de euros de negocio. El directivo estuvo presente en el Ciclo en Economía Digital de la Escuela de Organización de Sevilla donde dio a conocer algunas claves del modelo de negocio del principal exportador hortofrutícola almeriense.

¿Cuál es la situación sector hortofrutícola en Almería?

El 70% de las hortalizas que se consumen en Europa vienen de Almería, donde centenares de operadores comercializan la producción de más de 30.000 hectáreas de invernaderos y miles al aire libre. Todo ese ecosistema provoca una competencia feroz que obliga a ser diferentes. Además, es necesario ser diferentes para intentar ser preferidos por el comprador, que es el que decide.

¿Cuál es la estrategia de UNICA Group en ese sistema competitivo?

Intentamos ser diferentes en lo que resulta útil al consumidor final y tenemos en cuenta varios conceptos para ello. El primero, el tamaño, donde creemos que lo estamos haciendo bien. Tenemos una facturación grande y 85 tipos de productos distintos divididos en cinco familias:hortalizas, hoja, melón y sandía, fruta y snacks. De ellos, un 20% son productos diferentes, que solo tenemos nosotros. En segundo lugar, el producto saludable, un ámbito en el que estamos trabajando los últimos años. También hay que tener en cuenta el conocimiento final de mercado y la estrategia de cliente. Hay que innovar y ser distintos en lo que percibe el cliente, que no es otra cosa que la calidad, la sostenibilidad y que lo que llegue a sus manos sea saludable. Y, además, todo esto hay que hacerlo de manera eficiente y apoyándose en la transformación digital.

¿Cómo influye el concepto de «producto saludable» en las ventas?

Hay una corriente saludable en la alimentación que debemos aprovechar. Actualmente, las redes sociales dicen que las hortalizas son salud, por lo que nosotros debemos trasladar al agricultor que no solo está produciendo berenjenas, lechugas o pimientos, sino que está proporcionando salud. La llamada «nueva alimentacion» es muy beneficiosa para el sector hortofrutícola. Los prescriptores en las redes sociales, que abogan por dejar de consumir productos industriales y volver a las verduras son un filón para las cooperativas andaluzas. Los estudios dicen que la alimentación del futuro será la comida saludable y real, nada de azúcar, únicamente carne, pescado y verduras.

Bajo concepto de nueva alimentación producís snacks saludables...

Tenemos dos tipos de snacks saludables, los más clasicos, como los tomates cherry, mini piminetos, mini pepinos...todos ellos combinados de diferentes formas. Por ejemplo de los mini pepinos producimos 800.000 al día. La mayoría de ellos los exportamos a Alemania, donde hay una concienciación de lo saludable más fuerte y los niños al colegio no llevan bollería industrial, sino snacks vegetales. Ahora estamos sacando, también, bolsas de vegetales pero deshidratados, de tal forma que conservan el sabor y las propiedades del producto original y son perfectos para picotear:mango, plátano, pimiento...

¿Esos productos llegarán al mercado español?

Sí, pero en España vamos con retraso respecto a otros países europeos, hace falta tiempo aún para que se conviertan en productos de consumo básico. A ello ayudará la corriente saludable que cada vez es más popular en las redes sociales. Al final, el cliente compra lo que está de moda y tenemos la suerte de que ahora lo están los productos saludables. Y, como consecuencia, los supermercados adquieren y potencian lo que el cliente prefiere, así que las empresas hortícolas tenemos buenas perspectivas.

¿Cómo se está transformando UNICA Group digitalmente?

No se trata únicamente de incluir nuevas tecnologías ni combinaciones lineales de ellas en la parte productiva, se trata de transformar el negocio y las personas que lo hacen posible. En el campo, por ejemplo, es necesaria la tecnificación, pero siempre y cuando aporte datos al agricultor que no sabe con el método tradicional. Tenemos la suerte de que el sector agrícola es muy dinámico, quizás por la enorme competitividad que existe. Ello nos ha ayudado a que los agricultores no se muestren reticentes a introducir cambios en su actividad, ya que son conscientes de que es la única manera de ser competitivos.

¿Cómo se traduce esa transformación digital a la actividad diaria?

Tenemos una aplicación móvil para socios y empleados, SoydeUNICA, que facilita el control de la producción agraria durante la campaña. La app muestra albaranes, rendimientos, un calendario de corte de los productos, la previsión semanal de kilos y noticias que puedan interesar al usuario. Actualmente hay 3.500 socios de UNICA que la utilizan. Estamos trabajando en que a través de aplicación los clientes puedan cobrar cuando deseen los rendimientos de su género. Con este tipo de iniciativas se incrementa la relación con el socio, un refuerzo estratégico muy interesante para la compañía. También hemos hecho una herramienta en la plataforma móvil que se llama «comparador», algo ligado directamente con la forma de pensar del agricultor, que se inclina siempre a comparar su producción con la del vecino:posibilitamos que vea cuál es su rentabilidad y la del resto de socios de la cooperativa y qué puede hacer para mejorarlo. Por otro lado, al gerente la transformación digital debe ayudarle a ver qué agricultores tiene mejores rendimientos, cuál puede estar especulando o dónde empezó una plaga.

¿Qué previsiones de crecimiento tiene UNICA Group?

El Grupo AN, en el que estamos integrados, está diseñado para seguir creciendo en tamaño y pasar de los 2.000 millones de kilos de productos, es una plataforma de plataformas con un crecimiento a la carta. Trabajamos en bajar el porcente de productos «commodity», y aumentar la gama. No solo tenemos hortalizas frescas, también producimos congelados, conservas... Además, el grupo factura otros 500 millones de euros en pollos, cereales y fertilizantes.

¿Se va a incorporar Cooperalia a la nómina de cooperativas del grupo?

Aún se puede contar poco, pero lo cierto es que, ahora mismo, se está buscando encaje dentro del Grupo AN a Cooperalia, una cooperativa de empresas del sector aceitero. Somos un grupo polifacético y poliédrico y tenemos distintas unidades especialistas en cada uno de los ámbitos. Si deciden entrar, se irán estableciendo distintas fases de integración.