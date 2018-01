AERONÁUTICA ¿Qué impacto tendría el fin del Airbus A380 en Andalucía? En esta comunidad autónoma se realizan piezas como la «belly fairing» (panza del avión), el recubrimiento de los motoroes o parte de los estabilizadores.

Guillermo Ginés/L. M. R.

No hay sitio en el mercado de la aviación para el Airbus A380. El fabricante europeo anunció ayer que dejará de producir su modelo estrella si no consigue una cadencia de producción de seis modelos anuales. Trece años después de su primer vuelo, el avión más grande del mundo podría sucumbir a las nuevas reglas del espacio aéreo. No es que haya menos pasajeros, todo lo contrario. Es que las aerolíneas utilizan otras fórmulas para responder a su demanda. Antes primaban modelos como el A380, capaz de transportar 500 pasajeros. Ahora, con el incremento de frecuencias, se da preferencia a aviones más pequeños, que se llenen antes y consuman menos.

¿Qué impacto puede tener esta noticia en el tejido industrial andaluz? Cuando el A380 ha estado en su pico máximo de producción ha generado el 8% del negocio total de la industria aeronáutica andaluza (que alcanza los 2.400 millones de euros anuales), según la memoria que realiza anualmente la Fundación Hélice. Por ello, el impacto global sobre los ingresos del sector en la región sería de unos 190 millones de euros al año. La principal pieza del jumbo europeo realizada en Andalucía es la «belly fairing» (la panza del avión), fabricada por Alestis. A su vez, en las plantas andaluzas de Airbus (CBC en Puerto Real y Tablada) también se producen los «fan cowl» (el recubrimiento de los motores). Parte de esta caída del negocio está amortizada, ya que en el último año ya se ha reducido el ritmo de producción del A380.

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, recordó ayer que «la planta de Puerto Real es una de las que tiene mayor dependencia del A380 donde se realiza el estabilizador", ha subrayado Moreno Cerrejón».

Esperanzas

Solo una aerolínea resiste el cambio de modelo que ha llevado al A380 a sus horas más bajas: Emirates. La compañía con sede en Dubái ha sido el mayor comprador de A380 (ha adquirido 142 de los 317 fabricados). Pero el año pasado no compró modelo alguno. Con este resultado, no es de extrañar que las negociaciones para cerrar la venta de un nuevo pedido que incluya una treintena de aviones a la aerolínea árabe se haya situado en el centro de todas las miradas. Hasta el punto de que ayer la empresa condicionó su éxito a la supervivencia del programa. «Si no conseguimos cerrar el acuerdo con Emirates, tendremos que que poner el fin», señaló ayer el responsable comercial de Airbus, John Leahy, en la presentación de los resultados del 2017. La firma de este contrato permitiría alargar la fabricación del gigante de Airbus unos años más. Hay que tener en cuenta que 95 de estos aparatos todavía están pendientes de entrega y la compañía tiene pendiente la fabricación de otras 12 unidades, después de las 15 que se registraron en 2017. El año que viene, sin embargo, esta cifra caerá hasta las ocho unidades. La empresa fijó ayer el límite en seis aparatos para mantener su producción y no perder eficiencia.