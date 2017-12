AGRICULTURA Ya se pueden pedir las ayudas europeas al desarrollo rural en Sevilla El plazo de presentación de los proyectos para optar a los fondos Leader estará abierto hasta el 30 de enero

Natalia Ortiz

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ya ha abierto la ventanilla para que los agricultores, además de las empresas, emprendedores, asociaciones y ayuntamientos, opten a las ayudas de los fondos de la Unión Europea y del gobierno andaluz que gestionan los Grupos de Desarrollo Rural (GDR).

En concreto, Andalucía cuenta con un total de 49 GDR que son los encargados de poner en marcha el enfoque Leader, como se conoce a la aplicación de las políticas de desarrollo rural a nivel local dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) del marco comunitario 2014-2020.

Después de un retraso de más de tres años en el funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural, según denuncian desde Asaja Sevilla, por fin se pueden presentar los proyectos para optar a estas ayudas. La partida económica para estos proyectos se dirige al fomento del empleo, el crecimiento económico, la innovación, la conservación y protección medioambiental y patrimonial, así como a la mejora de la calidad de vida en el medio rural andaluz.

El plazo estará abierto hasta el próximo 30 de enero, ya que se trata de una convocatoria anual de dos meses de duración cuyo régimen de concesión será el de concurrencia competitiva.

En cuanto a las cifras, esta versión de Leader ha sufrido un importante recorte de hasta un 14,6% respecto al marco comunitario anterior, 2007-2020, situándose en 238,5 millones de euros de inversión. «Los Grupos de Desarrollo Rural recibirán más de 40 millones menos que el anterior periodo, lo que se traduce en menos inversión en el entorno rural», reprocha el responsable del área de Desarrollo Rural en Asaja Sevilla, José Antonio Gallo.

Respecto a los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Sevilla, a los que los agricultores sevillanos tienen que dirigirse para solicitar las ayudas, son 8, aunque únicamente 7 están en funcionamiento. En total, se han destinado en este marco 2014-2020 25 millones para estos GDR de los que 14 millones entran en la convocatoria de 2017 y 3 millones son para proyectos agrarios.

En concreto, el GDR La Campiña y Los Alcores destinará en esta convocatoria 184.652 euros a proyectos relacionados con la agricultura, un 8,6% de su presupuesto. Comprende los municipios de La Campana, Cañada Rosal, Carmona, Écija, Fuentes de Andalucía, La Luisiana, Mairena del Alcor y El Viso del Alcor.

Por su parte, el grupo de Aljarafe-Doñana suma 515.000 euros destinados a acciones en el sector agrario, un 19,5% de sus fondos de esta convocatoria. Engloba a las localidades de Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Olivares, Pilas, Puebla del Río, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Umbrete, y Villamanrique de la Condesa.

El Grupo del Corredor de la Plata (que incluye a Aznalcóllar, Castilblanco de los Arroyos, Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Madroño y El Ronquillo) ha convocado ayudas por valor de 357.507 euros para el sector agrario, un 20,3% de los fondos totales.

De otro lado, el Grupo de la Gran Vega invertirá 500.000 euros en acciones relacionadas con la agricultura, un 19,2% de su presupuesto para esta convocatoria. Su ámbito de actuación comprende Alcalá del Río, Alcolea del Río, Burguillos, Brenes, Cantillana, Guillena, La Algaba, La Rinconada, Lora del Río, Peñaflor, Tocina, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río.

El Grupo de la Serranía Suroeste sevillana, con Arahal, Coripe, La Puebla de Cazalla, Marchena, Morón de la Frontera, Montellano, Paradas y Pruna, tiene disponibles 113.272 euros para proyectos agrícolas, un 22% de sus fondos.

El Grupo de la Sierra Morena es el que más destina al sector agrario, con un total de 700.000 euros, un 27,7% del total. Incluye a los municipios de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, El Real de la Jara, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes y San Nicolás del Puerto.

Por el contrario, el que menos invierte en agricultura es el Grupo del Bajo Guadalquivir, que contempla hasta un 28,8% del presupuesto, 682.000 euros, a acciones relacionadas con el sector agroalimentario, una tipología de la que se quedan fuera todos los proyectos de nuevos cultivos y similares. Su ámbito de actuación incluye Las Cabezas de San Juan, El Coronil, El Cuervo, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Villafranca y Utrera.

Sector público

Desde Asaja Sevilla censuran que las estrategias de desarrollo los grupos no contemplen más dotaciones para los proyectos agrarios en comarcas que son «eminentemente agrícolas». «Una parte muy importante del presupuesto de los GDR se destina a los ayuntamientos cuando eso no debería ser así, no son una extensión de los presupuestos municipales, sino fondos para reactivar e impulsar el entorno rural», afirma Gallo, que advierte que, de no remediarlo, los GDR perderán «su vital influencia en el territorio».

Por otra parte, además del «enorme retraso» acumulado en el funcionamiento de los grupos, desde la patronal agraria también denuncian que ha sido «un programa muy complicado en su diseño y con poco tiempo para preparar cada fase».

Y, por último, desde Asaja Sevilla también destacan la pérdida de autonomía que han sufrido los GDR, ya que es la Junta la que emite las resoluciones y será la que pagará las ayudas. «Los grupos solo tendrán en su cuenta los gastos destinados al funcionamiento, es un paso atrás para estas entidades», subraya José Antonio Gallo.