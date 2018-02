Economía Digital Sevilla celebra su Mobile World Congress Andalucía Digital Week quiere ser el principal escaparate de las nuevas tecnologías

Este fin de semana arranca el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, el principal acontecimiento tecnológico del año, aunque esta vez no cuente con las grandes figuras estelares de otras ediciones. Málaga, con el Foro Transfiere o su modelo Smart City, también está explotando con acierto su potencial innovador. Sin embargo, Sevilla no ha tenido hasta ahora un altavoz potente que proyecte hacia afuera su faceta tecnológica. Cuenta con tejido empresarial, con el parque científico Cartuja 93..., pero su imagen no se asocia al llamado «ecosistema digital» que está moviendo el mundo.

Así lo piensanlos organizadores deAndalucía Digital Week (ADW), un evento que se celebrará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) con el impulso de Eticom, el Clúster de la Economía Digital de Andalucía. Los impulsores de la ADW creen que es ya hora de que la capital andaluza asuma ese protagonismo, más allá del turístico, cultural o festivo. Llenar ese vacío con esta nueva plataforma sevillana, en la que se muestren los casos de éxito, tanto locales como regionales, que están contribuyendo a la transformación tecnológica mundial, es el primer objetivo de este evento.

Un buen ejemplo es Francisco José Martín Cervera, consejero delegado de BigML, Inc, compañía que cofundó en 2011 en Oregón (EE.UU.), donde vive desde 2003. Nació en 1970 en Las Navas de la Concepción, pequeño municipio de la Sierra Norte de Sevilla de donde sus padres tuvieron que emigrar. Su familia era conocida en el pueblo como «los jaboneros» porque el abuelo se dedicaba a la producción de jabón. Este empresario-tecnólogo es inventor de una veintena de patentes en Sistemas de Recomendación y Machine Learning, muchas de las cuales fueron compradas por Apple en 2011. Su compañía, BigML, ha desarrollado la primera y más avanzada plataforma de Machine Learning del mercado. Estará en la clausura de ADG.

Gemma Hernández es otra de las estrellas invitadas. Forma parte del equipo de dirección a nivel mundial de Cosentino, la multinacional almeriense de las encimeras, que se ha convertido en un líder en superficies innovadoras para el sector diseño y la arquitectura y factura ya cerca de 1.000 millones de euros.

Desde Londres vendrá también Víctor Fernández, presidente y fundador de Emergya, que pilota la expansión internacional de la compañía desde Reino Unido. Emergya es partner de Google Cloud, Google Maps y G-Suite para todo el territorio EMEA (Europa, Oriente Próximo y África).

Los tres forman parte del panel de 150 ponentes que acudirán a Andalucía DigitalWeek. Junto a ellos, participarán responsables de gigantes como Google, Nike, Nokia o Amazon.

«Andalucía participa en la innovación mundial en tiempo real, es decir, en primera línea, no va a remolque de los avances tecnológicos. Co-participa en el proceso de transformación digital global en temas científicos y empresariales». Esta es la idea que los organizadores de la ADW quieren transmitir.

Este encuentro nace para «convertirse en el principal escaparate del sector de nuevas tecnologías de la información, comunicación (TIC) y Contenidos Digitales en Andalucía». A los largo de tres jornadas se desarrollaran sesiones de trabajo en diferentes formatos y existirá una zona expositiva orientada a la divulgación y el intercambio de conocimiento. Profesionales, estudiantes y desempleados; centros educativos, administraciones e instituciones son el público objetivo de esta cita con la economía y el talento más vanguardistas.