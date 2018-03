GABRIEL CRUZ Testimonios de cuatro protagonistas de la búsqueda de Gabriel Cruz El caso ha marcado las vidas de quienes estuvieron en primer plano en esos terribles días

RAQUEL PÉREZ

ALMERÍA Actualizado: 18/03/2018 19:04h

Los días de búsqueda del pequeño Gabriel Cruz en Almería, el fatal desenlace y la corriente social de tristeza e indignación que ha desatado este horrible suceso, han conmocionado especialmente a las personas que han estado en primer plano durante los acontecimientos. Estos son los testimonios de cuatro de estos protagonistas:

El jefe de las investigaciones

José Hernández Mosquera, teniente coronel de la Guardia Civil en Almería y jefe de las investigaciones señala: «Somos conscientes de que el dispositivo de búsqueda, fundamentalmente, dura tanto gracias al aporte de tantas personas que tanto se han volcado. La zona era complicada, había muchísimas cuevas, tenemos acantilados, teníamos muchas zonas donde buscar y toda la ayuda era poca. Un sentimiento de ser un niño de ocho años, un niño inocente y feliz, el movimiento surgido a través de la madre ha logrado más impulso a ese movimiento social. Es un hecho inédito, pero hay que marcarlo en el entorno en el que se ha suscitado. Una sensibilidad muy grande, un foco de atención informativa».

Alcaldesa de Níjar

Esperanza Pérez, alcaldesa de Níjar, destaca: «La sonrisa inocente de un niño ha inspirado a los mayores y mejores sentimientos de solidaridad que se han vivido en este país desde hace muchísimos años. Desde el dolor, desde la más profunda tristeza es necesario dar las gracias a todos no sólo por el esfuerzo, sino por mantener la esperanza hasta el último minuto. Imposible era que un país entero dejase de lado todas sus preocupaciones mundanas para nadar todos en una misma dirección, e imposible era creer que el final sería el que se ha dado. Pero en cierta medida no ha sido así, porque Gabriel no morirá nunca en el recuerdo de todos aquellos que hemos perdido un poco de nosotros con la extinción de una peculiar especie de pez autóctono de nuestro Parque Natural».

Ministro de Interior

Juan Ignacio Zoido, ministro de interior, señala: «Es evidente que el caso de Gabriel nos ha conmocionado a todos los españoles, ha provocado una gran movilización social y ha tenido un desenlace dramático. Pero sobre todo nos ha marcado profundamente la enseñanza que nos han brindado sus padres, Ángel y Patricia, porque ha sido extraordinaria. Desde el primer momento, a pesar de las durísimas circunstancias, nos han dado a todos una lección de civismo y amor que son dignos de admiración. Ese cariño de Patricia y Ángel ha sembrado mucho más cariño y, por eso, es tan importante que sigamos sus consejos, no sólo porque están llenos de sentido común y coherencia, sino porque tienen mucho más valor viniendo de quienes tanto están sufriendo. Ha sido un orgullo conocer a dos personas tan valientes, sensibles, sensatas y llenas de amor que han sabido afrontar una situación para la que ninguna persona está preparada, con una entereza admirable».

Responsable del 112

Ángel González, responsable del 112 en Almería, subraya: «Muchos me han preguntado cómo ha sido posible organizar un dispositivo de búsqueda tan dilatado en el tiempo como extendido en el espacio. Hemos hecho lo difícil, lo imposible era defraudar a Gabriel, a sus padres, familiares y a los miles de voluntarios. El resultado no ha sido el deseado, pero al menos hemos podido devolver Gabriel a sus padres y yo, como ellos, prefiero conservar todo lo bueno que Gabriel ha conseguido, al despertar lo mejor de los seres humanos, su bondad, su empatía, su solidaridad. Ha unido a millones de personas, ha movilizado a cientos de miles de ellas y su recuerdo permanecerá siempre en nuestra memoria».