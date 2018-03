Las llamadas nocturnas de Kim Kardashian a su facialista para arreglar su piel La empresaria reconoce que le cuesta encontrar tiempo para ella misma con sus tres hijos, convirtiendo las madrugadas en el momento para cuidarse

La rutina de belleza de Kim Kardashian no es fácil. La empresaria se levanta a las 6 de la mañana cada día para hacer ejercicio y someterse a una sesión de peluquería y maquillaje. Si tiene que aplicarse algún tratamiento para la piel, puede no estar lista hasta cinco horas después.

La celebritie ha reconocido a la revista «Cosmopolitan» que, con sus tres hijos en casa, no es fácil para ella encontrar momentos de tranquilidad para dedicarse a sí misma. «No me he lavado el pelo en cuatro días porque no he tenido tiempo», añadió.

Kardashian le da una especial importancia a su rostro y la luminosidad de su piel, lo que en ocasiones conlleva llamar a su facialista a horas intempestivas. «Veo una foto que no me gusta, se la envío a mi médico y acordamos vernos después de acostar a los niños». Y es que la encargada de que Kardashian luzca siempre perfecta se llama Melissa y es madre de cuatro retoños. El quinto es su salón de bellza en West Hollywood, llamado Skin Thesis.

«Dejo a los niños en la cama y me dedico a mí misma. Me hice el tratamiento a las diez de la noche y me acosté a medianoche. Mis hermanas piensan que estoy loca, pero prefiero acostarme tarde o madrugar para estar perfecta», zanjó.