Las mejores ideas de belleza para regalarle a ellas

«Este tratamiento no modifica la estructura interna del cabello como hacían los anteriores, no pica en el cuero cabelludo y el resultado es liso como una tabla. Pero si se quiere un efecto más suave, puede utilizarse secador en lugar de plancha en el último paso del tratamiento, y modularlo», aseguró Omar El Gharbawy , técnico uno de los salones pioneros en trabajar con este sistema, para «La polvera», el blog de belleza de Teresa de la Cierva , hace tan solo unos meses.

Con el fin de mantener la piel firme , especialmente en la cara, muchas mujeres acuden a los centro de belleza para realizarse un masaje facial. La piel del rostro necesita cuidados especiales y en muchas ocasiones no basta solo con aplicar cremas reafirmantes, hidratantes o antiarrugas. Muchas pieles necesitan una ayuda extra que se logra con un buen masaje facial rejuvenecedor .

Cremas corporales

Ćremas corporales - The Body Shop

Porque dedicarse tiempo a uno mismo es esencial, al igual que con el maquillaje, son muchas las marcas que también crean pequeños «packs» de belleza pero en esta ocasión se trata de tratamientos para la piel antes, durante y después del baño.

Un ejemplo es The Body Shop que publicitan sus cremas corporales como tratamiento para hidratar la piel, revitalizar el cuerpo o simplemente relajarse. Sus cremas están inspirados en la naturaleza y enriquecidos con los mejores ingredientes. Pequeños «packs» que incluyen un baño de leche, cremas, aceites de masaje y exfoliantes, entre otros muchos productos.

Otra marca que piensa en estas Navidades para regalar belleza es Lush, que propone en sus cajas todo un ritual relajante y revitalizante para la piel. Como por ejemplo el paquete de «Golden Wonder» (17,50 euros), en el que incluye la bomba de baño Golden Wonder y la burbuja de baño Man in The Moon. Para relajarse al máximo en un momento pensado exclusivamente para ti: el baño.