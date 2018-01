Montesinos y Torretta se dan de baja de la pasarela madrileña Tras quince años de ausencia, Pedro del Hierro vuelve a desfilar de la mano de Nacho Aguayo

Marisol Navarro

@soledadnavarro_ Seguir Madrid 15/01/2018 00:51h Actualizado: 15/01/2018 00:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Pedro del Hierro volverá a subirse a la pasarela en la Mercedes-Benz Fashion Week

En la lucha porque la moda española vuelva a estar en el puesto que se merece a nivel internacional, la pasarela madrileña Mercedes Benz Fashion Week adelanta su calendario. Así, la 67 edición, donde se presenta la moda otoño-invierno 2018-19, se celebrará del 24 al 29 de enero. «Somos los primeros en las citas con las pasarelas internacionales, por delante de Nueva York, y evitamos coincidir con la pasarela de Londres». Con estas palabras explicaba el presidente de Ifema, Eduardo López-Puerta, que se conseguirá evitar lo que durante muchos años ha sido un lastre: que las gradas del Pabellón 14 de Ifema estén vacías de compradores internacionales.

Pero las novedades no solo se han quedado en las fechas, también en las reincorporaciones, como la de Pedro del Hierro, empresa que quiere celebrar sus 30 años de moda con la puesta en escena de una colección en la emblemática pasarela madrileña. Al frente no estará, como lo estuvo hace quince años, el creador de la firma. Ahora las riendas las tiene el joven diseñador Nacho Aguayo. Y además de está reincorporación, vuelve Juanjo Oliva, tras una edición de ausencia, Moisés Nieto y Leandro Cano. Y también firmas como La Condesa, la diseñadora Isabel Núñez, Duarte y Oteyza, que debutarán en la pasarela en esta edición.

Sin embargo, hay que lamentar la marcha de nombres tan unidas a la pasarela madrileña como la de Francis Montesinos, que desde finales de los años 80 desfilaba, dando siempre su toque de color y espectáculo. Roberto Torretta también se apea de este desfile después de muchos años en Madrid. «Habría que preguntar a los diseñadores, pero han sido bajas voluntarias por reorganización empresarial», explicó Charo Izquierdo, la desde hace un año nueva directora de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

Sin embargo, la pasarela por la que han pasado ya más de 300 creadores en sus años de andadura, volverá a disfrutar de las propuestas de grandes diseñadores como: Palomo Spain, Teresa Helbig, Ulises Mérida, Jorge Vázquez, The 2nd Skin, Alvarno, Ana Locking..., así hasta los 48 desfiles. Pero no todos ellos lo harán dentro del recinto ferial, muchos -cada vez más- optan por hacerlo en edificios emblemáticos o no tan emblemáticos de la capital, cedidos por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid: Museo del Ferrocarril, Club Matador, la Real Casa de Correos. Todo para que Madrid se ponga de moda por una semana.