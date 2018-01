Los seis peinados que triunfan en 2018

Las parisinas llevan años demostrando que el marrón oscuro, siempre que tenga matices fríos, es el pasaporte seguro al chic francés. Y esta temporada, hartos de compartir carta cromática con tonos avellana, miel y cobrizo, los marrones se dejan de medias tintas y se alzan como triunfadores en su versión intensamente oscura. «Se pueden animar con algún trabajo de mecha, pero siempre muy difuminadas», cuenta Eduardo Sánchez. «Los reflejos deben fundirse por todo el cabello, sin ser evidentes. Nada de reflejos cromáticos que intenten aclarar las puntas o buscar puntos de luz. El auténtico “chocolate helado” no necesita mezclarse con otros tonos para seducir». Y favorece con todos los estilos, corte o peinados. ¿Un producto para mantenerlo en casa? En Jean Louis David recomiendan el «Booster de Color Chocolate», de la gama Color Therapy, un tratamiento constituido de pigmentos nutritivos que ilumina y devuelve el resplandor de tu color durante 2 o 3 lavados.

El rubio polar de Emilia Clarke

Es el rubio de la nueva Lolita. Más visto en las pasarelas que en la calle, no llega a ser un rubio platino, pero se inspira en el rubio nórdico, con matices de la gama de los azulados más que de los dorados, y su intención es aniñar los rasgos y suavizar las facciones. ¿Su ventaja? No teme al efecto raíz. Eduardo Sánchez no lo aconseja en cabellos muy cortos de flequillo recto ni con base muy oscura, «porque se debe decolorar previamente y luego realizar los reflejos, con el consiguiente daño para el pelo. En caso de ser cabello oscuro, ha de ser un pelo sano». Este estilista lo recomienda para cabellos lisos, «“y resalta especialmente los nuevos pixie y las medias melenas capeadas». ¿Su truco? Matizar una vez por semana el color con un champú violeta para potenciar los reflejos fríos y neutralizar los amarillos.