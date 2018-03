El sencillo peinado que puedes copiar a Blanca Suárez

CONTENIDO PROMOCIONADO Este bar cofrade de Sevilla es el punto de encuentro perfecto para esta Semana Santa

En los recientes premios de la revista Fotogramas Blanca Suárez sorprendió a sus fans con un nuevo look. Además de lucir una melena extra larga, apostó por uno de los peinados de tendencia. Nos gusta porque además de estar a la última, es un peinado que puedes copiar desde casa.

La actriz madrileña apostó por llevar su melena suelta, recogida tras la orejas, y peinada de forma pulida (y un ligero efecto mojado sin llegar a serlo totalmente) en la parte frontal con raya en el medio y con ondas al agua al caer por el escote de la espalda. Aplicar un poco de cera puede ser la clave para fijar el cabello de la parte delantera, sin que se note en exceso el producto fijador pero que ayude a que no se mueva ni despeine durante tu evento o fiesta especial.

Si tienes el pelo corto, no te preocupes. La sorpresa del look ha sido encontrar a Blanca Suárez con un cabello mucho más largo de repente, ¿cómo lo ha conseguido? Su media melena se ha convertido en una XXL gracias a las extensiones de cabello. Desde Extensión Manía, encargados de las extensiones de la actriz, aseguran que se trata de una «elección extra favorecedora para eventos especiales, invitadas de bodas y fiestas y que es top tendencia este 2018. Un look de invitada perfecta. Ultra femenino y con la fuerza y la personalidad de una mujer segura de si misma que nos encanta».



¿Cómo conseguirlo? Con extensiones de cabello que ayudan a potenciar la belleza y longitud de los peinados. «El sistema de clip es muy fácil de colocar, podrás usar las extensiones en múltiples ocasiones, por lo que la inversión merece la pena. Un truco infalible para embellecer cualquier peinado y que vas a usar en múltiples ocasiones», aseguran desde este centro. Tienen cuatro tonos para que encuentres el que más se parece al tuyo de forma que el resultado sea totalmente natural e imperceptible.

Comenzamos Got Talent!!!⭐️ @gottalenttv #GotTalentLive1 Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el Feb 28, 2018 at 12:59 PST

Pero Blanca Suárez no fue la única que apostó por llevar ese tipo de peinado, coincidió con una de las premiadas de la noche, la actriz Juana Acosta (que no onduló su melena). Y también con Toni Acosta que en lugar de llevar la raya en medio, optó por marcarla a un lado, en el estreno de la película «Sin rodeos», o con la cantante Edurne.