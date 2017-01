Ruta por las nuevas tiendas de Sevilla en busca de regalos

Muchas veces es imposible tener todo a tiempo y entonces necesitamos esa tienda perfecta en la que encontremos el regalo ideal para esa persona querida. Como en muchas ocasiones los reyes no son tan magos, ¿qué tal si Bulevar Sur te orienta un poco para que las posibilidades de fallar se reduzcan a lo mínimo?

Con esta ruta de tiendas por Sevilla cubriremos todas las posibilidades de regalos que puedas necesitar: un poco de moda masculina, femenina, complementos, decoración y productos de belleza. Nosotros hemos conocido de primera mano estas tiendas y nos gustan. Ahora solo falta que las conozcas tú y puedan solucionarte ese regalo de última hora al que no llegas.

Nos ponemos en marcha…

Casilda Finat

No puedes dejar de visitar el pequeño y coqueto espacio que Casilda Finat ha abierto recientemente en Los Remedios (Monte Carmelo, 44). Esta tienda de joyitas y complementos para hombre y mujer (gafas de sol, calcetines, tocados…) es una de las nuevas visitas obligadas en Sevilla. Pendientes, pulseras, colgantes y una gran variedad que podrá encajar con diferentes estilos, desde una joven que siga la tendencia minimalista a una mujer que tenga este año varios eventos o bodas importantes y quiera llevar una joya llamativa y especial. Y sin precios desorbitados.



Chok-Chok

Chok-Chok Korean cosmetic está ubicada en la calle San Eloy, 51. Entrar por su puerta supone un viaje hacia otra cultura, la de la belleza y la cosmética coreana y todo eso sin salir de Sevilla. Cualquier adolescente- y también las mayores- quiere conocer las últimas novedades en productos cosméticos y para eso hay que mirar hacia Corea, industria líder en el sector. Sus productos, además de originales y bonitos, son efectivos y con precios muy económicos. Mascarillas de burbujas, cremas hidratantes, geles, exfoliantes… Déjate llevar por este nuevo mundo cosmético en rosa.



Free Place

Es una de las novedades de la ciudad, con una decoración moderna y urbana se ubica en pleno centro de Sevilla (Plaza de la Pescadería, 1-2): una tienda multimarca en la que encontrarás todo tipo de posibilidades: desde correas para perros con mucho estilo, a marcas especiales y poco comunes con las que sorprender en decoración, moda masculina, ropa interior para él y para ella…

Cardié

Cardié (en la calle Córdoba, 5) tiene moda y complementos para mujer con precios muy interesantes. Pendientes, estolas de pelo, cinturones, bolsos… Será difícil equivocarse si tienes que hacer un regalo a una mujer a la que le gusten las tendencias. En esta nueva tienda del centro de Sevilla buscan firmas y proveedores que acerquen las últimas novedades a los precios más ajustados. Sin dejar de tener algunas marcas más especiales como Bruna para vestidos, monos, etc.

Malmö

Inspirados por la ciudad sueca de Malmö (c/ Juan Pablos, 15) han renovado la antigua tienda We El Porvenir y se adentra en un nuevo estilo algo más informal, pero sin dejar de ser elegante y sofisticado. Cuentan con firmas de moda masculina y femenina como Barbour, la holandesa Scotch & Soda, la belga Essentiel, la danesa Samsøe, pero también hay lugar para firmas españolas como Panambi o Vanderwilde. Pero si no quieres regalar prendas de moda, apuesta por alguno de sus artículos de decoración como originales lámparas.