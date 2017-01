Carlos Buendía cuela la cultura andaluza en la ilustración de moda

CONTENIDO PROMOCIONADO Las rebajas de moda que no puedes dejar escapar

Carlos Buendía es uno de los ilustradores de moda españoles más cotizados. No solo porque Loewe confíe en él desde hace más de cinco años, tiene la suerte de haber conseguido tras más de 16 años de profesión ser un verdadero profeta en su tierra, Linares (Jaén). Su estilo irremediablemente andaluz ha encontrado una fusión perfecta con la alta costura que admira desde siempre. «Me fui a Salamanca a estudiar Bellas Artes y la verdad es que me ayudó mucho porque mi estilo que es muy andaluz y estudiar allí me hizo verlo desde otra perspectiva, disfruté más de todo y es lo que pasa cuando estás lejos, que aprecias realmente de donde vienes».

¿Cómo encauzaste tu carrera hacia el mundo de la ilustración de moda?

«Un cúmulo de todo porque siempre hay un factor de suerte. Estando en Salamanca supe que para conseguirlo tenía que irme a Madrid. Por una cuestión práctica empecé a trabajar en un estudio y en el campo del diseño gráfico, pero cuando eres creativo ahí te sientes más y coartado. Tenía un portfolio y alguien se comenzó a interesar por mis ilustraciones y me animaron a seguir por ahí. Me empecé a mover, pero fue duro porque yo lo que quería saber es si realmente era válido o no… Parece que me salen cositas y dejo el estudio para trabajar por libre. La moda me encantaba, pero estaba perdido y después de una temporada me volví a casa, a Linares. Estando allí, por coincidencias, acaba fijándose en mi el famoso fotógrafo de moda Eugenio Recuenco. Me pidió que me fuera a Madrid a trabajar con él y me quedé flipado. Cogí mi portátil, el tren y me volví. Empecé con la dirección de arte de este fotógrafo y entré en el mundo de la moda con mayúsculas: YSL, Nieves Álvarez, todos los más importantes…

¿En qué consiste tu trabajo para Eugenio Recuenco?

Un trabajo sobre todo de creatividad de base de la fotografía. Él planteaba un tema y yo buscaba referencias, desde modelos y elegirlas hasta sensaciones de color, escenografía, ver las colecciones. Con él voy a Cibeles… Y como dibujante, ilustraba la fotografía que él iba a disparar… Trabajaba en el set, en la textura de las paredes… Un trabajo alucinante y muy completo a nivel creativo. Durante siete años disfruté mucho, me abrió el mundo de la moda a lo grande y para conocer gente y tener contactos. Él creía en mí y fue el que me dijo que tenía que volar solo, que era una pena que me quedase a la sombra.

¿Cómo fueron esos primeros pasos?

Al poco tiempo empiezo a trabajar con firmas como Pull & Bear, L’Oréal, Cibeles y llegó Loewe en 2011 y hasta hoy. En un principio fue algo puntual, ellos normalmente tiran de artistas distintos para cada proyecto, me llamaron para aquello pero han seguido llamándome para la dirección creativa e ilustraciones de perfumes, escaparates y promociones de Navidad. A partir de entonces cambia todo.

¿Vivimos un boom de la ilustración en la actualidad?

En España Jordi Labanda fue el que hizo una ilustración de moda que parecía nueva, pero que ya se hacía en los 50 cuando tuvo su auge en Francia. Antes de Loewe había hecho trabajos de ilustración para EEUU y Japón, en España aún costaba y con Jordi Labanda y otros buenos ilustradores que hay en este país se comienza a apostar. Ahora la gente sabe lo que es un ilustrador y sí que hay más trabajo.

Confían en su arte firmas como Loewe, L’Orèal, Leandro Cano, Pedro Béjar, José Hidalgo…

Y no solo en moda…

La ilustración tiene ese componente artístico… Las primeras que apostaron fueron las firmas de lujo que están más cerca de la creatividad y ya les ha seguido todo el mundo cuando han visto que era un medio muy interesante. La ilustración traslada el mundo que tú quieras y como tú quieras, para que una fotografía lo consiga necesitas una producción enorme. Es cierto que ya está muy extendido.

Este año han vuelto a contar contigo para el cartel de la pasarela flamenca We Love Flamenco

Solo me pidieron que fuera fiel a mi estilo, que por eso les gustaba, pero que por ser su quinto aniversario querían todo fuera a dorado. El año pasado tenía el detalle de la Giralda y como ahora quería el protagonismo del oro pues ¿cómo no?, la Torre del Oro. También hablamos del aniversario que se celebra de Murillo y que todo fuera artístico, de ahí el marco…Tiene detalles de flores de oro, mujer libre, con pelo que se enreda en ese mundo flamenco.

Andalucía te inspira y marca tu estilo, ¿cómo lo traduces en tus trabajos?

Dentro de que es algo muy tradicional, que no fuera rancio. Me gusta el folclore, pero el problema es cómo se vende. He luchado mucho para que no se quede en souvenir porque tenemos una cultura maravillosa y el problema es cómo se representa para darle categoría. Una peineta y unos lunares pueden ser maravillosos, pero siempre representados desde la exquisitez. Los que mejor han representado Andalucía en el mundo de la moda no han sido españoles, sino franceses como Lacroix, Dior, Gaultier… Hacían cosas maravillosas fuera del complejo, creo que aún aquí nos da miedo… Si Dolce&Gabbana lo hace es lo más, pero si se hace aquí… No sabemos vendernos bien y tenemos una cultura inmensa, maravillosa, relacionada con la historia, la poesía…Todo tiene una razón de ser, un volante no nació porque sí, hay una historia detrás y hay que venderlo como cultura. Mi trabajo es elegante, tengo que hacer en lo que creo, no todo lo que hago es flamenco pero si lo puedo meter, lo meto.

En muchas de tus ilustraciones aparece la Giralda…

Sí, me encanta. Para mí es como la Torre Eiffel de París o la estatua de la Libertad de Nueva York. Por toda la evolución, la Giralda habla de las culturas que han pasado por aquí. Me parece un símbolo maravilloso de quiénes somos y en una sola habla de todo el tiempo que ha pasado, de la convivencia y de sumar, mezclar… Aprendí a amar Sevilla porque todas mis amigas son sevillanas, todas viven en Madrid y son también del mundo de la moda. Somos una pandilla y todos andaluces: Cristo Báñez, Raquel Rodríguez, Eva González, Laura Sánchez, Elisabeth Reyes, María José Suárez… Son personas con las que compartes una manera de vivir, una filosofía de vida y un origen y es más fácil entenderte en todos los aspectos.

También hace poco se ha lanzado el perfume de Eva González

Sí, «Origen» se está vendiendo muchísimo. Dentro de los perfumes de celebrities es algo especial, al mismo tiempo es bonito y con un precio asequible. El proyecto de Eva era algo muy personal, quería que lo hiciera yo y ha sido muy bonito por ser íntimo. Para la ilustración pensé en la mirada, que es muy significativa en ella. Usé fotos para ver ángulos diferentes y coger el punto… Todo para crear una imagen sencilla y limpia porque Eva es así, cero artificios. Me alegró mucho tener su confianza, no es un cliente normal, la quiero, pero también más responsabilidad y nervios.

También los diseñadores de moda andaluces cuentan cada vez más contigo

Sí, he hecho estampados para Leandro Cano que desfiló en Cibeles, también para Pedro Béjar que desfiló en Simof el año pasado y este año he hecho la imagen de José Hidalgo, que presenta su colección flamenca en We love Flamenco.

¿Qué otros proyectos tienes por delante?

Me eligieron para hacer la imagen del 20 aniversario del concepto Jaén, Paraíso interior que se presenta dentro de poco en Fitur y estoy muy emocionado. Es un proyecto muy ambicioso con una imagen muy distinta a lo que se hace en turismo, muy mi rollo… No puedo contar mucho todavía, Jaén como provincia es alucinante y he tirado, por supuesto, por el olivar y la naturaleza desde la cultura, con mitología íbera y el renacimiento andaluz. Muy natural.