SIMOF 2018: novedades y programación de la edición 24 de la pasarela de moda flamenca

La presentación oficial de la nueva edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) ha tenido lugar este jueves en la Casa Murillo, uno de los epicentros de la cultura andaluza y sede del Instituto Andaluz del Flamenco, en pleno barrio de Santa Cruz. A la cita no han faltado representantes de las instituciones colaboradoras y Raquel Revuelta, directora de la agencia DobleErre acompañados de un grupo de modelos que han posado con diseños de las nuevas colecciones de algunas firmas participantes en SIMOF 2018. Primer aperitivo de lo que veremos del 1 al 4 de febrero para los que ya no pueden esperar más y quieren saber qué se va a llevar este año en ferias y romerías.

«El flamenco es pellizco, es escalofrío, es nuestra principal seña de identidad, lo que nos representa dentro y fuera de nuestras fronteras. Es una industria cultural de primer nivel con muchas otras auxiliares donde encontramos la moda, nuestro traje es el único que tiene modas y tendencias y sus datos avalan la fuerza que tiene», ha explicado en su presentación Mª Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco.

Antonio Muñoz, Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, ha asegurado que SIMOF es un «evento consolidado y tremendamente importante para la economía sevillana». Colocándolo como un elemento más del atractivo turístico de Sevilla que se encuentra en un momento «especialmente dulce» este 2018. «Es difícil encontrar un evento que supere las 24 ediciones que lleva SIMOF, una vida dedicada al amor por la moda flamenca y que genera empleo y economía», apuntó.

«SIMOF es un aliado de primer orden para el desarrollo de la oferta turística de nuestra ciudad que jamás ha tenido tanto potencial ni ha despertado tanto interés internacional», añadió el delegado tras haber visitado FITUR. Por su parte, Jesús Rojas, Gerente de FIBES, apuntó que en 2018 SIMOF mantiene ese nivel que se alcanzó el año pasado con el cambio de ubicación y otras novedades como la pasarela EGO.

Foto: Vanessa Gómez

«La dimensión es cada vez más internacional y lo podemos ver en las visitas a la web, la venta de entradas y el interés de países extranjeros asiáticos, sudamericanos y europeos. SIMOF es imagen de Andalucía en el mundo y eso atrae al público», analizó Rojas. Además de una aplicación móvil para estar al tanto de la programación y todo lo que sucede en SIMOF, también quiso recalcar la intención en esta edición de fomentar el trabajo de los artesanos con puntos de información para ayudas y formación así como la labor de Extenda para internacionalizar sus diseños (realizará encuentros comerciales entre empresas andaluzas e importadores y compradores de Japón, Chile, EEUU, Méjico e Italia).

Raquel Revuelta recordó con nostalgia las primeras ediciones de SIMOF, cuando «teníamos que pedir favores a las costureras, que aún no eran diseñadoras, y a las instituciones para poder montar los desfiles». Hace más de 24 años, los que lleva de vida esta pasarela, no se hablaba de un sector de la moda flamenca porque no existía como tal, según explica Raquel, se trataba de una «economía sumergida» que con el Salón Internacional de la Moda Flamenca salió a la superficie y evoluciona cada año. «Hoy en día el traje de flamenca es una asignatura básica en los programas de estudio de los futuros diseñadores y eso es tremendo para la industria», recuerda la empresaria. «SIMOF ha sido un revulsivo, antes había cambios y tendencias en el traje de flamenca, pero no se tenían los estímulos con los que cuentan los creadores ahora», puntualiza.

Como cada año, son varias las modelos invitadas a participar en la pasarela de moda flamenca, en 2018 serán Sofía del Prado (Miss Universe Spain 2017), Elizabeth Reyes y la sevillana Noelia López. Aunque aseguran que pueden aparecer más sorpresas en este sentido.

José Manuel Girela, delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, ha presentado una de las novedades de SIMOF 2018. «Se trata de una exposición de carteles centenarios de Fiestas de Primavera de Sevilla organizada por el Museo de Artes y Costumbres Populares, una forma de ver la evolución del traje de flamenca a través de estos documentos históricos y que además reivindica el valor de este museo», ha explicado. También habrá una exposición con los carteles de SIMOF.

SIMOF 2017 recibió a más de 65.000 personas, más de 200 periodistas nacionales e internacionales y pretende mejorar sus cifras en su edición 24. 32 pasarelas profesionales con más de 50 diseñadores y el Certamen de Diseñadores Noveles con ocho finalistas. Más de 1500 trajes de flamenca sobre la pasarela, más de 80 stands expositivos de diseñadores, firmas, marcas y proveedores del sector de la moda flamenca y más de 1000 espectadores posibles para cada uno de los desfiles del auditorio.

Los Premios Flamenco en la Piel (de la Fundación Cruzcampo) este año se entregarán en la zona denominada SIMOF EGO. Arcángel y Niña Pastori recibirán sus galardones como Mejor Artista del año y Premio Honorífico a la trayectoria respectivamente. También se entregarán a lo largo de la edición los Premios Aromas, a la firma Sonibel la categoría de Aromas Crea y el premio a la Mejor Modelo. Como es costumbre, Marqués de Cáceres presenta una botella diseñada para la ocasión. La firma homenajeada es Loli Vera con una ilustración de la diseñadora Virginia Vargas.

En la cita no faltó Mª Eugenia Limón, vicepresidenta de la diputación de Huelva, provincia invitada de honor en la edición 24 de SIMOF. «No dudamos en decir que sí cuando nos propusieron hacer este guiño especial a la provincia de Huelva. Somos cuna de muchos diseñadores y vivimos y sentimos la moda flamenca. Este año son más de 20 diseñadores onubenses los que vendrán a SIMOF para seguir sumando a la Marca Andalucía». Los desfiles colectivos de Huelva se celebrarán en la pasarela SIMOF EGO el 2 de febrero.

Desfiles de SIMOF 2018

Jueves 1 de febrero

11:30 horas Emprende Lunares (desfile colectivo de los seleccionados en este programa)

16:30 horas Lina

17:30 horas Aurora Gaviño

18:30 horas Alejandro Santizo y Luis Fernández

19:30 horas Pilar Vera

20:30 horas Ángeles Copete y Álex de la Huerta

21: 30 horas Patricia Bazarot y Pedro Béjar

Viernes 2 de febrero

11:30 horas Concurso de diseñadores de moda flamenca noveles

16:30 horas José Galvañ y Alonso Cózar

17:30 horas Consolación Ayala y Carmen Raimundo

18:30 horas María José Blay y Ana Morón

19:30 horas Verónica de la Vega y José Raposo

20:30 horas Antonio Gutiérrez

21:30 horas Rosapeula y Javier García

Sábado 3 de febrero

11:30 horas Sonibel Curvis con Adelina Infante

12:30 horas Andrew Pocrid

13:30 horas Yolanda Rivas y MM Garrido Complementos

16:00 horas Sara de Benítez

17:00 horas Mof & Art

18:00 horas Carmen Vega

19:00 horas Loli Vera

20:00 horas Sonibel y Chocolate Complementos

21:00 horas Molina Moda

22:00 Pilar Rubio

Domingo 4 de febrero

11:30 horas Yolanda Moda Flamenca

12:30 horas Atelier Rima

13:30 horas Teresa Ninu Atelier y De Lunares y Volantes

14:30 horas Calandria y Mayka Santos

16:30 horas Miriam Galvín y Ernesto Sillero

17:30 horas Hermanas Serrano

18:30 horas Hita y Arcos e Inés de la Fuente

19:30 horas Leticia Lorenzo y Francisco Tamaral

20.30 horas Ballet Flamenco de Andalucía. Icónico Flamenco de la asociación Qlamenco.

El horario de SIMOF 2018 es de 11 a 21.30 horas jueves y viernes, sábado de 11 a 22 horas y domingo de 11 a 21 horas. El precio para visitar la zona expositiva (con acceso a SIMOF EGO) es de 8 euros, la entrada única de 12 euros incluye además un desfile en el Auditorio, la entrada para un segundo desfile de pasarela sería de 10 euros. Se pueden adquirir online.