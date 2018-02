La abogada de Angelina Jolie ofrece divorcios rápidos y baratos La promesa de amor para toda la vida es azúcar soluble en una página de internet que Laura Wasser ofrece con un simple clic

Lo mismo que puedes bajarte una aplicación para abrazar a gente de tu barrio o encontrar dónde dejaste aparcado tu coche, acaba de estrenarse en Estados Unidos «It’s Over Easy» («Se termina fácil») una aplicación/pagina web donde las parejas pueden divorciarse mientras se toman un expreso.

Tal vez el dato curioso sea que tras este portal digital no se encuentra un gurú de San Francisco buscando hacer cientos de millones, sino la abogada de las estrellas Laura Wasser. ¿Pueden creerlo? Quien divorció a Angelina Jolie, Britney Spears, Jennifer Garner y Christina Aguilera por varios millones, está dispuesta a recibir 750 dólares por cada uno de sus divorcios digitales. «He creado este concepto para las parejas que están de acuerdo en cómo dividir sus ganancias y son capaces de controlar el proceso. Nadie conoce a nuestros hijos, nuestras vidas, nuestras finanzas mejor que nosotros. Yo he practicado leyes durante 23 años y me inspiré en mi experiencia para crear Over Easy después de escribir mi libro: «No tiene por qué ser así: Cómo divorciarse sin destruir la familia o arruinarse», explica Wasser, de 46 años, en el periódico New York Times. Tras recibir una respuesta positiva de sus lectores decidió embarcarse en un negocio que es el reverso de las citas por internet. Si te casas tras conocerte online bien puedes divorciarte de la misma manera. Ella no es la única que ofrece este producto de innovador concepto, la compañía LegalZoom tiene en su plataforma Wevorce con la posibilidad de romper matrimonios de una forma clínica y civilizada.

Las maquinas se apoderan de las emociones y la burocracia de los seres humanos. «En los divorcios tradicionales, existe el miedo de que tu pareja tenga un abogado mejor que el tuyo. Este método es para todos aquellos que no quieren participar en esa competición porque queda en manos de la inteligencia artificial» explica Wasser, considerada una de las mejores letradas en su campo. Wasser presentó su pagina el pasado verano, primero a una docena de amigos en Los Ángeles, para después, en enero, ofrecérsela al público de Nueva York y California, aunque tiene planes para extender su oferta a Nevada, Oregón, Florida y Texas, los estados más ricos y con más divorcios del país. It’s Over Easy funciona igual que cualquier otra aplicación: te bajas las formas por 750 dólares y la inteligencia artificial calcula según hijos y beneficios los pagos que deben hacer. Hay un nivel profesional, que cuesta 1.500 dólares, donde la plataforma ofrece una consulta personal, con un ser humano, por treinta minutos y los VIP tienen la posibilidad Premium, 2.500 dólares, con apoyo por email ilimitado. Los abogados no ofrecen consejo legal, pero responden a las preguntas que surjan como resultado de utilizar su plataforma. Es decir, los bots se convierten en abogados profesionales. También hay videos de Mr Wasser sobre custodia de los niños para que los padres entiendan cual debe ser la opción para el mejor interés de sus hijos.

La promesa de amor para toda la vida es azúcar soluble en una página de internet que, con un simple clic, disuelve una vida en común. La inteligencia artificial ha llegado al mercado de los divorcios de la mano de la abogada estrella Laura Wasser quien no asesora simplemente sobre la separación de los bienes pues It’s Over Easy ofrece, remuneración mediante, un directorio de empresas de mudanzas, asesores de seguros y, por supuesto, un listado con los mejores profesionales de terapia infantil. «Las parejas necesitan gente para reescribir sus vidas y su futuro». Una lástima que ya no necesiten la asistencia personal del abogado.